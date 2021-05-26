Dünya İtalyan işçiler İsraile silah taşıyan gemiye yükleme yapmamak için grev kararı aldı
AVRUPA

İtalyan işçiler İsrail'e silah taşıyan gemiye yükleme yapmamak için grev kararı aldı

İtalya'da yer alan Ravenna Limanı'nda çalışan işçiler, İsrail'e silah taşıdığından şüphelendikleri gemiye yükleme yapmamak adına greve gitti. Söz konusu karar sonrası gemi sahibi yükleme yapmaktan vazgeçti. Benzer bir gelişme geçtiğimiz günlerde Livorno Limanı'nda da yaşanmıştı.

Haber Merkezi AA
İtalyan işçiler İsraile silah taşıyan gemiye yükleme yapmamak için grev kararı aldı
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ravenna Limanı'ndaki işçilerin bağlı bulunduğu bazı sendikalar, 3 Haziran'da limana yanaşması beklenen ve son varış noktası İsrail’in Aşdod Limanı olan "Asiatic Liberty" isimli gemiye içi silah yüklü konteynerleri yüklememek için grev kararı aldı.

"Savaşı körüklemek için kullanılacak"

Liman işçileri adına yapılan açıklamada, işçilerin "Çocuk, kadın, yaşlı; özellikle sivilleri etkileyen bir savaşı körüklemek için kullanılabilecek savaş araç gereçlerini yüklememe" iradesi gösterdiği, barışa bağlılıklarını kanıtlamak ve bu konuda ellerinden geleni yapma ahlaki sorumluluğuyla hareket ettikleri ifade edildi.

İşçiler greve gitti gemi sahibi vazgeçti

Grev kararı sonrası gemi sahibinin yüklemeyi iptal ettiği bildirildi.

Benzer bir olay Livorno'da da yaşanmıştı

Ülkede kısa süre önce benzer bir durum Livorno Limanı'nda da yaşanmıştı. İtalya'da Sendikalar Birliği'nin Toskana şubesi, İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle gemiye sevkiyat yapmayı reddetmişti.

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