İtalyan işçiler İsrail'e silah taşıyan gemiye yükleme yapmamak için grev kararı aldı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ravenna Limanı'ndaki işçilerin bağlı bulunduğu bazı sendikalar, 3 Haziran'da limana yanaşması beklenen ve son varış noktası İsrail’in Aşdod Limanı olan "Asiatic Liberty" isimli gemiye içi silah yüklü konteynerleri yüklememek için grev kararı aldı.

"Savaşı körüklemek için kullanılacak"

Liman işçileri adına yapılan açıklamada, işçilerin "Çocuk, kadın, yaşlı; özellikle sivilleri etkileyen bir savaşı körüklemek için kullanılabilecek savaş araç gereçlerini yüklememe" iradesi gösterdiği, barışa bağlılıklarını kanıtlamak ve bu konuda ellerinden geleni yapma ahlaki sorumluluğuyla hareket ettikleri ifade edildi.

İşçiler greve gitti gemi sahibi vazgeçti

Grev kararı sonrası gemi sahibinin yüklemeyi iptal ettiği bildirildi.

Benzer bir olay Livorno'da da yaşanmıştı

Ülkede kısa süre önce benzer bir durum Livorno Limanı'nda da yaşanmıştı. İtalya'da Sendikalar Birliği'nin Toskana şubesi, İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle gemiye sevkiyat yapmayı reddetmişti.

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DÜNYA İtalyan işçiler İsrail'e silah taşıyacak gemiye yükleme yapmadı