Dünya İttifak resmileşecek
ORTADOĞU

Riyad ile ilişkileri resmiyete dökecek

İttifak resmileşecek

Son dönemde yakınlaşan İsrail ve Suudi Arabistan dostluğu resmiyete dökülecek. İsrail merkezli Hadashot TV’nin haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu ikili ilişkileri kamuoyuna açıklamak için gün sayıyor. İttifak ilanı önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimlerden önce yapılacak.

Yeni Şafak
​İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu
​İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suudi Arabistan ile ilişkileri resmiyete dökmek ve ikili ilişkileri kamuoyuna açıklamak için gün sayıyor. İsrail merkezli Hadashot TV’nin haberine göre, İsrail istihbaratı Mossad’ın başkanı Yossi Cohen ve ABD, önümüzdeki yıl ülkede yapılacak seçimler öncesi açıklanması planlanan ilişkilerin resmileştirilmesi için diplomatik görüşmelerde yer aldı.

Hadashot TV’ye konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, İsrail’in, bölgede artan İran etkisiyle mücadele etmek için, Arap ülkeleriyle karşılıklı menfaat ilişkisine dayalı kapsamlı görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Netanyahu’nun ofisinden ise habere dair bir yorum yapılmadı.

ARD ARDA ZİYARETLER

Son dönemde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Afrika ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkat çekiyor. İsrail Milli Takımı’nın Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası’na katılmasıyla başlayan ziyaretler, Netanyahu’nun ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman’a resmi ziyaret gerçekleştirmesiyle devam etmişti. Netanyahu’nun ziyaretini üst düzey İsrailli bakanların BAE ve Umman’a yaptıkları ziyaretler izlemiş, Bahreyn, İsrail Ekonomi Bakanı’nı gelecek düzenlenecek bir konferansa resmi olarak çağırmıştı. ABD merkezli Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier de, Kasım ayında yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişki başlatmak için birbirleriyle yarıştığını söylemişti.

  • Prens’in akıl hocası Kushner
  • The New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyan bir haber yayınladı. Kushner’in, Trump göreve geldiği ilk aylardan beri Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile özel ve resmi olmayan görüşmeler yaptığı belirtilen habere göre, ikili, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası da görüştü. Gazete, 10 Ekim'de sadece bir kez telefonda görüşen ikilinin görüşmesine Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da katıldığını, ancak ikilinin gayri resmi bir şekilde görüşmeye devam ettiğini ve Kushner'in Selman'a krizi nasıl atlatacağına daha fazla utanç verici eylemlerden kaçınmasına yönelik tavsiyeler verdiğini yazdı. Kushner'in, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve Washington’daki İsrail lobisine oldukça yakın bir isim olduğu biliniyor.

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