İttifakta İyi Parti de varmış!

Toplantıda yaptığı konuşmada farklı kesimlerin bir araya gelmesini olumlu bulan Balcı’nın, Türkiyelilik kavramına vurgu yapması da dikkat çekti. Yeni Şafak’ın ulaştığı İYİ Parti kurumsal iletişim yetkilileri, “İYİ Parti Türk Milleti der. Bunun dışındaki tarifler sözün sahibini bağlar” ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan ikinci açıklamada ise daha önce bir çok toplantıya İYİ Parti adına katılan Balcı’nın partiyle ilişkisi olmadığı iddia edildi. İki gün süren Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Konferansı’nın bir de sonuç bildirgesi açıklandı. 54 imzacı adına bildirgeye imza atan Yönetmen Mustafa Altıoklar, “Bizler, iktidarın baskısından payını alan, ama ona teslim olmayanlar, 21-22 Eylül günleri Berlin’de bir araya geldik” dedi. FETÖ’den firari olan Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, PKK’ya yardım-yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında dava açılan ve Almanya’ya kaçan Ferhat Tunç, firari FETÖ’cü Hayko Bağdat ve yönetmen Mustafa Altıoklar ile CHP’li milletvekili Ali Şeker, Saadet Parti (SP) milletvekili Cihangir İslam ve HDP milletvekili Mithat Sancar da konferansa katılarak konuşma yapan isimler arasında yer aldı. Konferansın ana teması ‘Erdoğan düşmanlığı’ olmuştu.