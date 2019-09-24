Dünya İttifakta İyi Parti de varmış
AVRUPA

İttifakta İyi Parti de varmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığında birleşenlerin Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlediği konferansa, İYİ Parti adına Berlin Temsilcisi Mahican Balcı katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cihangir İslam (solda), Ali Şeker (soldan 1) Mithat Sancar (sağda)
Cihangir İslam (solda), Ali Şeker (soldan 1) Mithat Sancar (sağda)

Toplantıda yaptığı konuşmada farklı kesimlerin bir araya gelmesini olumlu bulan Balcı’nın, Türkiyelilik kavramına vurgu yapması da dikkat çekti. Yeni Şafak’ın ulaştığı İYİ Parti kurumsal iletişim yetkilileri, “İYİ Parti Türk Milleti der. Bunun dışındaki tarifler sözün sahibini bağlar” ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan ikinci açıklamada ise daha önce bir çok toplantıya İYİ Parti adına katılan Balcı’nın partiyle ilişkisi olmadığı iddia edildi. İki gün süren Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Konferansı’nın bir de sonuç bildirgesi açıklandı. 54 imzacı adına bildirgeye imza atan Yönetmen Mustafa Altıoklar, “Bizler, iktidarın baskısından payını alan, ama ona teslim olmayanlar, 21-22 Eylül günleri Berlin’de bir araya geldik” dedi. FETÖ’den firari olan Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, PKK’ya yardım-yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında dava açılan ve Almanya’ya kaçan Ferhat Tunç, firari FETÖ’cü Hayko Bağdat ve yönetmen Mustafa Altıoklar ile CHP’li milletvekili Ali Şeker, Saadet Parti (SP) milletvekili Cihangir İslam ve HDP milletvekili Mithat Sancar da konferansa katılarak konuşma yapan isimler arasında yer aldı. Konferansın ana teması ‘Erdoğan düşmanlığı’ olmuştu.

Bu nasıl buluşma
GÜNDEM
Bu nasıl buluşma
Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı

​ABD'de Trump'ın azledilmesi için girişimde bulunuldu.
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.