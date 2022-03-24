Jamaika Kraliçe’nin tahtını tekmeledi

İngiliz kraliyet ailesinin iki genç üyesi ve tahtın gelecekteki sahipleri Prens William ile Kate Middleton’ın Kraliçe’nin tahta çıkışının 70’inci yıl dönümü nedeniyle çıktıkları Karayipler gezisi, kölelik suçlamaları ve protestoların gölgesinde sürüyor. Programları kapsamında Jamaika’ya geçen ikili, havalimanında İngiliz kraliyet ailesine yöneltilen kölelik suçlamaları ve protestolarla karşılandı.

Kraliçe Elizabeth

KAN TER VE GÖZYAŞI

Jamaika’nın önde gelen isimlerinden oluşan Avukatlar Ağı adlı bir grup, kölelik ticareti için özür, tazminat ve Kraliçe’nin devlet başkanı olarak görevden alınmasını talep etti. Bağımsız olmak istediklerini ifade eden grup, atalarının kan, ter ve gözyaşlarından yarar sağladıkları için İngiltere’nin özür dilemesi gerektiğini savundu.

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KAN TER VE GÖZYAŞI

Avukatlar Ağı grubu, özür ve tazminat taleplerinin yanı sıra hastaneler ve okullar inşa edilmesinin yanısıra toprakların eşit dağıtılması gibi taleplerini de dillendirdi. Jamaika’nın komşusu olan ada ülkesi Barbados’da da geçen yıl benzer bir gelişme yaşanmış. Barbadoslular İngiliz monarşisiyle olan bağları tamamen kesme kararı almıştı.

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60 MADDELİK MEKTUP

Protesto gösterilerinde başı çeken insan hakları savunucusu emekli profesör Adisa, kaleme aldığı açık mektupta kraliyet ailesinin özür dilemesini gerektiren 60 neden sıraladı. Bunlar arasında, insan ticaretinin ve köleliğin, bir insanlık suçu olarak kabul edilmesi gerektiği de yer alıyor. Mektubu Jamaika’nın önde gelen isimleri, politikacılar, sanatçı ve bilindik simaları imzaladı.

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