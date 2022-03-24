Dünya Jamaika Kraliçenin tahtını tekmeledi
AMERİKA

Jamaika Kraliçe’nin tahtını tekmeledi

Karayipler gezisini sürdüren İngiliz kraliyet ailesinin varisleri Prens William ile eşi Kate, Jamaika’da protestolarla karşılandı. Jamaika’nın önde gelen isimleri, İngiltere’nin geçmişte yaptığı kölelik ticareti için özür, tazminat ve Kraliçe’yi devlet başkanı olarak görevden alınmasını talep etti.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Dış Haberler Yeni Şafak
Jamaika Kraliçe’nin tahtını tekmeledi
Prens William ile eşi Kate, Jamaika’da protestolarla karşılandı.

İngiliz kraliyet ailesinin iki genç üyesi ve tahtın gelecekteki sahipleri Prens William ile Kate Middleton’ın Kraliçe’nin tahta çıkışının 70’inci yıl dönümü nedeniyle çıktıkları Karayipler gezisi, kölelik suçlamaları ve protestoların gölgesinde sürüyor. Programları kapsamında Jamaika’ya geçen ikili, havalimanında İngiliz kraliyet ailesine yöneltilen kölelik suçlamaları ve protestolarla karşılandı.

Kraliçe Elizabeth
Kraliçe Elizabeth

KAN TER VE GÖZYAŞI

Jamaika’nın önde gelen isimlerinden oluşan Avukatlar Ağı adlı bir grup, kölelik ticareti için özür, tazminat ve Kraliçe’nin devlet başkanı olarak görevden alınmasını talep etti. Bağımsız olmak istediklerini ifade eden grup, atalarının kan, ter ve gözyaşlarından yarar sağladıkları için İngiltere’nin özür dilemesi gerektiğini savundu.

Prens William ve eşi Kate, protestoların gölgesinde Jameika’ya indi
Prens William ve eşi Kate, protestoların gölgesinde Jameika’ya indi

KAN TER VE GÖZYAŞI

Avukatlar Ağı grubu, özür ve tazminat taleplerinin yanı sıra hastaneler ve okullar inşa edilmesinin yanısıra toprakların eşit dağıtılması gibi taleplerini de dillendirdi. Jamaika’nın komşusu olan ada ülkesi Barbados’da da geçen yıl benzer bir gelişme yaşanmış. Barbadoslular İngiliz monarşisiyle olan bağları tamamen kesme kararı almıştı.

60 MADDELİK MEKTUP

Protesto gösterilerinde başı çeken insan hakları savunucusu emekli profesör Adisa, kaleme aldığı açık mektupta kraliyet ailesinin özür dilemesini gerektiren 60 neden sıraladı. Bunlar arasında, insan ticaretinin ve köleliğin, bir insanlık suçu olarak kabul edilmesi gerektiği de yer alıyor. Mektubu Jamaika’nın önde gelen isimleri, politikacılar, sanatçı ve bilindik simaları imzaladı.

Prens William'dan skandal açıklama: Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupa'da görmeye yabancıyız
DÜNYA
Prens William'dan skandal açıklama: Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupa'da görmeye yabancıyız

İngiltere Prensi William'dan tepki: Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz
DÜNYA
İngiltere Prensi William'dan tepki: Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz


Fiziki altın bulmak zorlaşacak

'Fiziki altın bulmak zorlaşacak'

Uzman isimden yatırım yapacaklara uyarı.
Dünyanın en iyi futbolcusu burada

'Dünyanın en iyi futbolcusu burada'

Kaptan Burak Yılmaz'ın Portekiz'deki sözleri dikkat çekti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Hizbullah bana göre terör örgütü değil

​Kalıcı çözüm çabalarının artırılması ihtiyacı vurgulandı.

​E-Ticaret devinden Türkiye adımı.

TFF'den<br> EURO 2028 başvurusu

TFF'den
EURO 2028 başvurusu

​Türkiye, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için aday

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.