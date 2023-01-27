Japon Başbakan Kişida Ukrayna'ya gidecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı Şubat 2022'den bu yana G7 ülkelerinin üst düzey temsilcileri bu ülkeyi ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen ay Washington'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlandı.