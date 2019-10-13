Dünya Japonyada kasırga öncesinde gökyüzü mora döndü
ASYA

Japonya gökyüzü mor

Japonya'da kasırga öncesinde gökyüzü mora döndü

Japonya'da Hagibis Kasırgası gökyüzünü mora çevirdi. Kasırga öncesinde mora dönmüş gökyüzü ilginç manzaralar oluşturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Japonya'da kasırga önceside gökyüzü mora döndü.
Japonya'da kasırga önceside gökyüzü mora döndü.

Japonya’nın doğu ve kuzeydoğusunu vuran Hagibis Kasırgası gökyüzünü mora çevirdi. Kasırgadan önce gökyüzünün mora döndüğü gören Japonlar çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Çoğunlukla büyük bir fırtınadan önce veya sonra çıkan bu renk bir "dağılmanın" sonucu oluşuyor. Atmosferdeki moleküller ve küçük parçacıklar ışığın yönünü etkileyerek ışığın dağılmasına neden oluyor.

Japon Bir twitter kullanıcısı, "Japonya'da tayfundan önce güzel gökyüzü. Huzurlu görünüyor, ancak aslında fırtınanın geldiğinin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.
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