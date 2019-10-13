Japonya'da kasırga öncesinde gökyüzü mora döndü

Japonya’nın doğu ve kuzeydoğusunu vuran Hagibis Kasırgası gökyüzünü mora çevirdi. Kasırgadan önce gökyüzünün mora döndüğü gören Japonlar çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Çoğunlukla büyük bir fırtınadan önce veya sonra çıkan bu renk bir "dağılmanın" sonucu oluşuyor. Atmosferdeki moleküller ve küçük parçacıklar ışığın yönünü etkileyerek ışığın dağılmasına neden oluyor.
Japon Bir twitter kullanıcısı, "Japonya'da tayfundan önce güzel gökyüzü. Huzurlu görünüyor, ancak aslında fırtınanın geldiğinin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.