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ASYA

Japonya Kuzey Kore’ye baskıyı artıracak

Japonya’nın ABD ve Seul yönetimi ile yakın temasta olduğunu vurgulayan Hükümet Sözcüsü Suga, bu konuda Çin ve Rusya ile de iş birliği dahil "gereken adımları” atarak Pyongyang yönetimi üzerinde baskıyı artıracaklarını kaydetti.

Haber MerkeziAA
Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga
Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programını terketmesi yönünde baskıyı artırmak için gerekenlerin yapılacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Suga, düzenlediği basın toplantısında Güney ve Kuzey Kore’nin 9 Ocak’ta görüşmek için anlaşmasına ilişkin, ülkesinin Pyongyang yönetimine nükleer ve füze programını bırakması için baskısını sürdüreceğini açıkladı.

Baskı artacak

Japonya’nın ABD ve Seul yönetimi ile yakın temasta olduğunu vurgulayan Suga, bu konuda Çin ve Rusya ile de iş birliği dahil "gereken adımları” atarak Pyongyang yönetimi üzerinde baskıyı artıracaklarını kaydetti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baik Tae-hyun de bugün düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul yönetimine, 9 Ocak'ta görüşme teklifini kabul ettiğini bildirdiğini açıklamıştı.

  • İki ülke arasında en son Aralık 2015'te yapılan görüşmenin ardından ilk olma özelliğini taşıyacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin oluşturacağını kaydeden Sözcü Baik, Kuzey Kore tarafının gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımının da görüşmede ele alınacağını dile getirmişti.

Seul görüşmeye açık olduklarını açıklamıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1 Ocak'ta yaptığı yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini belirtmiş ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Kim yönetimine cevaben olimpiyatlar öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuş ve bunun gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacakları açıklamasını yapmıştı.

Kore yarımadasında olumlu rüzgarlar esiyor

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong’un yılbaşı mesajı ile başlayan süreçte, iki taraf görüşme yönünde karşılıklı olumlu mesajlar paylaşmış, bunun akabinde dün iki ülke Şubat 2016’da kapatılan sınırdaki Panmunjom köyündeki iletişim hattı üzerinden yeniden irtibat kurmuştu.

Diğer yandan Japonya Başbakanı Şinzo Abe de dün Kuzey Kore’ye nükleer programına son vermesi çağrısı yapmıştı.
Pyongyang yönetimi üzerinde, rotasını değiştirmesi, füze denemeleri ve nükleer programına son vermesi yönünde baskı kurmak için ABD ve Güney Kore ile çalışarak elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden Başbakan Abe, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarını, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra ulusal güvenliklerine yönelik en büyük tehdit” olarak nitelemişti.

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