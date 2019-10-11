Dünya Selfiede göze yansıyan görüntülerden yerini bulup, şarkıcıya saldırdı
ASYA

Japonya selfieden yerini tespit etti

Selfie'de göze yansıyan görüntülerden yerini bulup, şarkıcıya saldırdı

Japonya'da bir pop yıldızının takıntılı hayranının, sanatçının adresine ulaşma yöntemi ülkeyi şok etti. Pop yıldızına saldırmak suçundan gözaltına alınan hayranı, şarkıcının adresini sosyal medyaya koyduğu selfie'lerde gözlerindeki yansımalardan tespit ettiğini söyledi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Japon pop yıldızının paylaştığı selfie.
Japon pop yıldızının paylaştığı selfie.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir pop yıldızına saldırmak suçundan gözaltına alınan hayranı, şarkıcının adresini sosyal medyaya koyduğu selfie'lerde gözlerindeki yansımalardan tespit ettiğini söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Hibiki Sato adlı zanlı, ifadesinde hayranı olduğu Tenshitsukinukenşyomi grubunun üyesi Matsuoka'nın fotoğraflarından birinde gözlerine yansıyan bir tren istasyonu tabelası gördüğünü söyledi.

Google haritadan istasyonu buldu

Sato, Google haritalarının yardımıyla istasyonu bulduktan sonra diğer fotoğraflardan şarkıcının gözüne yansıyan perdelerin konumu ve ışığın geliş açısını inceleyerek Google Sokak Görünümü'nde (Street View) apartmanın yerini bulduğunu anlattı.

Saldırgan yakalandı

Polise göre 1 Eylül akşamı evine dönen 21 yaşındaki Matsuoka'ya arkadan yaklaşan zanlı, bir bez parçasıyla ağzını kapadığı şarkıcıyı kuytu bir yere sürükledi. Boğuşma sırasında cinsel tacize uğrayan Matsuoka yüzünden yaralandı. Daha sonra kaçan saldırgan güvenlik kamerası görüntülerinin yardımıyla 17 Eylül'de yakalandı.

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