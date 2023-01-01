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Japonya Türk Büyükelçiliği'nde Karne Heyecanı

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri karne heyecanını Japonya’da yaşadı. Öğrenciler karnelerini Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in elinden aldı.

20:03 . 20/01/2023 Cuma
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Japonca öğrenen İmam Hatip Lisesi öğrencileri karnelerini Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’nde aldı.

Japonca öğrenen İmam Hatip Lisesi öğrencileri karnelerini Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’nde aldı.

Üç haftalık Japonca dil eğitimi için Tokyo’da bulunan Üsküdar
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem karne heyecanını Japonya’da yaşadı.

TO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Japonca Hazırlık okuyan 9 ve 10. öğrencileri dil eğitimi almak için Tokyo'da bulunuyorlardı. Çelebi programı işbirliğine gerçekleştirilen program çerçevesinde 59 öğrenci Tokyo Camii Kültür Merkezi'nde Japonca eğitim aldı.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk döneminde karne alan 19 Milyon öğrenci ile aynı gün ve saatte Japonya'da karne heyecanı yaşayan Marmara AİHL İmam Hatipli öğrencileri, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne de konuk oldu.

Ülkelerinden 8 bin 500 kilometre uzakta, Japonya'da Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in elinden karne alan Marmara AİHL İmam Hatipli öğrenciler, ayrıca Güngen ile de bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Türk Japon ilişkilerinin tarihi seyri ve günümüzdeki durumu ve üzerinde değerlendirmeler yapan Büyükelçi Güngen daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı. Görüşmede Büyükelçilik Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirleri ve Japonya Din Hizmetleri Müşaviri Raşit Alas, Okul Müdürü ve öğretmenleri de hazır bulundu.

Öte yandan Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen görüşmede Ömer Emir Uğur isimli öğrenci de piyano çaldı.



#Japonya
#İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
#Tokyo
27 dakika önce
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Japonya Türk Büyükelçiliği'nde Karne Heyecanı
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