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Japonya, ülke yakınlarında Çin'e ait iki uçak gemisinin görüldüğünü duyurdu

Japonya, ülke yakınlarında Çin'e ait iki uçak gemisinin görüldüğünü duyurdu

11:1810/06/2025, Salı
AA
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Japonya hükümeti, Çin'in aktif iki uçak gemisi Liaoning ve Shandong'un 7-9 Haziran tarihlerinde Japonya yakınlarında görüldüğünü bildirdi.
Japonya hükümeti, Çin'in aktif iki uçak gemisi Liaoning ve Shandong'un 7-9 Haziran tarihlerinde Japonya yakınlarında görüldüğünü bildirdi.

Japonya hükümeti, Çin'in aktif iki uçak gemisi Liaoning ve Shandong'un 7-9 Haziran tarihlerinde Japonya yakınlarında görüldüğünü bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığı, ülke yakınlarında gözlemlenen Çin uçak gemilerine dair açıklamada bulundu.


Kyodo News'ün haberine göre, Liaoning ve Shandong uçak gemilerinin ülke yakınında görüldüğü belirtilen açıklamada, Shandong'un dört farklı gemiyle birlikte 7 Haziran'da yerel saatle 13.00 sularında Okinawa'nın güneyindeki Miyako Adası'nın 550 kilometre güneydoğusundaki sularda seyrettiği ifade edildi.

Açıklamada, Shandong'un 9 Haziran'da, Japonya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) Okinotori Adası'nın kuzeyinde savaş uçakları ve helikopterleriyle iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı aktarıldı.


Liaoning'in ise 7 Haziran'da saat 18.00 sularında Minamitori Adası'nın yaklaşık 300 kilometre güneybatısındaki sularda görüldüğü kaydedilen açıklamada, geminin 8 Haziran'da savaş uçakları ve helikopterleriyle MEB dışında iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı belirtildi.


Japonya Baş Kabine Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, Japonya'nın Çin'in artan deniz faaliyetlerini yakından izlemeye ve gözetimini arttırmaya devam edeceğini belirterek "Denizde ve havada uyarı ve gözetim görevlerimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.



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