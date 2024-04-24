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Dünya

Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'da merkez üssü İbaraki eyaletinin kıyı kesimleri olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İbaraki'nin yanı sıra Tokyo, Tochigi, Chiba ve Fukushima eyaletlerinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı.

15:31 - 24/04/2024 Çarşamba
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Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'da merkez üssü İbaraki eyaletinin kıyı kesimleri olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya'nın İbaraki eyaletinin kıyı kesiminde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, yerel saatle 20.40'ta meydana gelen depremin 60 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. İbaraki'nin yanı sıra Tokyo, Tochigi, Chiba ve Fukushima eyaletlerinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı.



#Japonya
#İbaraki
#deprem
#tsunami
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