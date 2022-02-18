Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Felaket nedeniyle birçok okul ve üniversite evsiz kalanların barındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların yapıldığı destek noktasına çevrilmişti.

Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370'den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları yürüten itfaiye ekiplerinin 21 kişiyi kurtardığı, şu ana kadar 35 kişinin kayıp olarak bildirildiği ancak net kayıp sayısının henüz belirlenemediği açıklandı.

Castro, gelecek haftaya kadar selden etkilenen kişilere mobilya ve ev eşyaları almaları için sosyal yardım yapılmasını beklediğini aktardı.

Selden etkilenen bölgeye giden Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, basına yaptığı açıklamada bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söyledi.

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro Sivil Savunma Sekreterliği, eyaletin dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 104 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 104'e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370'den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı.