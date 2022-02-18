Dünya Japonyada 5,2 büyüklüğünde deprem
ASYA

Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi AA
Japonyada 5,2 büyüklüğünde deprem
Foto/arşiv

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti açıklarında yerel saatle 11.55'te ve 50 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı.

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 104'e yükseldi
FOTOĞRAF 28
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Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro Sivil Savunma Sekreterliği, eyaletin dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 104 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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Selden etkilenen bölgeye giden Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, basına yaptığı açıklamada bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söyledi.
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Castro, gelecek haftaya kadar selden etkilenen kişilere mobilya ve ev eşyaları almaları için sosyal yardım yapılmasını beklediğini aktardı.
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Arama kurtarma çalışmaları yürüten itfaiye ekiplerinin 21 kişiyi kurtardığı, şu ana kadar 35 kişinin kayıp olarak bildirildiği ancak net kayıp sayısının henüz belirlenemediği açıklandı.
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Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370'den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı.
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Yetkililer, 400'den fazla itfaiyecinin çalıştığı felaket nedeniyle bölgede \"afet durumu\" ilan etmiş, riskli bölgelerde yaşayan kişilerin sığınak olarak kullanılan destek noktalarına gitmesi çağrısında bulunmuştu.
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Felaket nedeniyle birçok okul ve üniversite evsiz kalanların barındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların yapıldığı destek noktasına çevrilmişti.
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Sosyal medyaya yansıyan videolarda, 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından Petropolis'in yüksek bölgelerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.
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Yetkililer, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığını belirtmişti.
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Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.
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Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 104'e yükseldi
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370'den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı.


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