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Dünya

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

09:22 . 5/05/2023 Cuma
AA
Japonya

Japonya

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.

Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.



#DEPREM
#İşikawa
#Japonya
#Noto Yarımadası
44 dakika önce
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