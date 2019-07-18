Dünya Japonyada animasyon stüdyosunda yangın 23 ölü
ASYA

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 23 ölü

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği, 36 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişi vardı.
Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişi vardı.

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği, 36 kişinin yaralandığı açıklandı.

Emniyet kaynakları, bir kişinin, Japonya'nın 3 katlı Kyoto stüdyosu binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.

  • İtfaiye kaynakları, yangında en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirirken, polis, yangını başlattığı söylenen 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Binada 70 kişi vardı

Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi.

Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor.

Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti.

Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınıyor.

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