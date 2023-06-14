Japonya'da atış eğitimi sırasında iki subay öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde seyir halinde iken üst geçide çarptığı için tankerin yanması sonucunda, ülkedeki en önemli ve işlek otoyollardan biri olan I-95 çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ölü ya da yaralının olmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.