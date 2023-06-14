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Dünya

Japonya'da atış eğitimi sırasında iki subay öldü

Japonya'nın Gifu eyaletinde, Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) atış poligonunda asker adayının eğitim tüfeğini ateşlemesi neticesinde eğitim bölgesinde bulunan iki subay hayatını kaybetti.

10:14 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.

Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Gifu eyaletinde GSDF'ye ait Hino atış poligonunda bir asker adayının tüfeğinin ateş aldığını bildirdi.

Gerçek mermi kullanılan eğitim esnasında 2 subay hayatını kaybetti, bir subay yaralandı. 18 yaşındaki asker adayı, cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

Resmi Kyodo ajansı, poligonun Gifu Tren İstasyonu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını ve olayda sivil bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.



#Japonya
#eğitim
#zayiat
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