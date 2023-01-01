Japonya'da demografik kriz: Hükümet çözüm arayışına girdi

Japonya'nın eski bir sosyo-ekonomik modele dayanan düşük doğum krizi iyi bilinmektedir. Yıllar geçtikçe durum giderek kötüleşti ve geçen yıl doğum sayısındaki düşüş bir uyarı işareti oldu. 2022'de ilk kez yeni doğan sayısı 800 bin olarak gerçekleşti.





Bu durum 2030'dan önce beklenmiyordu. Bu da ülkenin düşünülenden çok daha hızlı yaşlandığı anlamına geliyor. Geçen Aralık ayında hükümet tarafından kurulan bir uzmanlar komitesi, doğum oranının "ulusun bekasını" ilgilendirdiği konusunda uyarıda bulunan bir rapor yayınladı.





PIME Asia News'ün haberine göre bu nedenle Başbakan Kişida, milletvekillerine daha fazla çaba göstermelerini söyledi. Sert ifadeler kullanarak, onları “geleceğe en etkili yatırım” olan çocuk yetiştirmeyi kolaylaştıran politikalar benimsemeye çağırdı.





Düşen doğum oranını tersine çevirmek için Kişida, "önce çocuklara yönelik bir ekonomi ve toplum yaratma" sözü verdi. Merakla beklenen Çocuklar ve Aileler Kurumu Nisan ayında faaliyete geçtikten sonra, hükümet 2023'te nafaka harcamalarını ikiye katlamayı hedefliyor.



