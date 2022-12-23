Ekonomi Japonya 114,3 trilyon yenlik bütçe taslağını onayladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya 114,3 trilyon yenlik bütçe taslağını onayladı

Japon hükümeti 114,3 trilyon yenlik (865 milyar dolar) 2023 mali yılı bütçe taslağına onay verdi.

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Haber Merkezi AA
Japonya 114,3 trilyon yenlik bütçe taslağını onayladı
Fumiyo Kişida

Japonya'da Başbakan Fumiyo Kişida liderliğindeki hükümet, sosyal güvenlik ve ulusal savunma harcamaları ile Kovid-19'la mücadele fonunu kapsayan bütçe taslağını onayladı.

Rekor düzeydeki bütçe taslağı Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayacak ve 114,3 trilyon yen (865 milyar dolar) seviyesinde olacak.

Vergi gelirlerinin 69,4 trilyon yen (522 milyar dolar) tahmin edildiği bütçenin bir kısmı devlet tahviliyle karşılanacak.

Yeni bütçede ulusal savunma harcamaları ile yaşlanan ülke nüfusu kaynaklı sosyal güvenlik masrafları en yüksek seviyesini görecek. Sosyal güvenlik harcamalarına 36,9 trilyon yen (278 milyar dolar) ; ulusal savunma harcamalarına 6,8 trilyon yen (51,2 milyar dolar) ayrılacak

Kovid-19 salgını ve yükselen fiyatlarla mücadele rezerv fonuna 4 trilyon yen (30 milyar dolar) tahsis edilecek bütçe için 35,6 trilyon yen (268 milyar dolar) devlet tahvili ihraç edilmesi planlanıyor.

Hükümetin onayladığı bütçe taslağının, Mart 2023 sonuna kadar mecliste yasalaşması bekleniyor.

Resmi Kyodo Ajansı, Japonya'nın bir mali yıl genel hesap bütçesinin, son 5 yıldır üst üste 100 trilyon yeni aştığını ve son 10 yıldır da sürekli yükseldiğini duyurdu.

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