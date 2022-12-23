Dünya Japonyada yoğun kar yağışları 8 kişi öldü
ASYA

Japonya'da yoğun kar yağışları: 8 kişi öldü

Devlet televizyonu NHK'ye göre, hafta sonundan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yangın ve Afet İdare Ajansının (Shobocho) açıklamasına göre, ülke genelinde yoğun kar yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Japonyada yoğun kar yağışları: 8 kişi öldü
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Devlet televizyonu NHK'ye göre, hafta sonundan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yangın ve Afet İdare Ajansının (Shobocho) açıklamasına göre, ülke genelinde yoğun kar yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Kar yağışı kaynaklı elektrik kesintileri ve hızlı tren seferlerinde aksaklıklar meydana geldi.

Meteoroloji yetkilileri Şimane, Hiroşima, Koçi ile Hokkaido bölgelerinde kar kalınlıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, kar yağışının sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Otoyollarda 30 kilometreye yakın trafik sıkışıklığı meydana geldi.

Yağışın yoğun olduğu Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısı eyaletlerde, temel gıdaların önceden tedarik edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.

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