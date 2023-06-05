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Dünya

Japonya'da gülümsemeyi unutanlar eğitim alıyor

Japonya'da koronavirüs salgınının ardından gülümseme eğitimine ilgi arttı. Eğitim süresince yüz kaslarını doğru şekilde hareket ettirmeye odaklandıklarını kaydeden Kawano, "İnsanların bilinçli şekilde gülümseyerek mutlu olmalarını hedefliyoruz. Buna katkı sağlamaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

11:23 . 5/06/2023 Pazartesi
IHA
Japonya'da koronavirüs salgınının ardından gülümseme eğitimine ilgi arttı.

Japonya'da koronavirüs salgınının ardından gülümseme eğitimine ilgi arttı.

Japonya’da, Covid-19 salgını süresince maske kullanmaktan gülümsemeyi unutanlar eğitim alıyor. Tokyo merkezli gülümseme eğitimi merkezi "Egaoiku"nun kurucusu Keiko Kawano, ülkede yaklaşık 3 yıl süren Covid-19 salgını süresince maske takmanın bir alışkanlık haline geldiğini ve bu nedenle birçok insanın daha az gülümsediğini söyledi.

Bazı insanlar gülmeyi unuttu

Bazı insanların gülümsemeyi unuttuğunu ve uzun bir aranın ardından yüzlerini açarak toplumsal hayata karışmakta zorlandığını belirten Kawano, maske kullanımının kaldırılmasıyla birlikte gülümseme eğitimlerine talebin arttığına dikkat çekti. Eğitim süresince yüz kaslarını doğru şekilde hareket ettirmeye odaklandıklarını kaydeden Kawano, "İnsanların bilinçli şekilde gülümseyerek mutlu olmalarını hedefliyoruz. Buna katkı sağlamaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'Sağlıklı bir şekilde gülmek için eğitime katıldım'

Gülümseme eğitimine katılan öğrencilerden Mariko Kanada, salgın süresince sürekli maske kullandığı için gülüşüne önem vermediğini ve sağlıklı bir şekilde tekrar gülümsemeyi hatırlamak için eğitime katıldığını söyledi.

Tamaki Sato ise, katıldığı eğitimde yanak ve göz bölgesindeki kasları doğru hareket ettirmeyi ve sağlıklı şekilde gülümsemeyi öğrendiğini ifade etti. Bir başka katılımcı Yuga Sanpei de "Böyle bir eğitimin varlığından haberdar olunca, mutlaka katılmam gerektiğini düşündüm" şeklinde konuştu.



#Japonya
#Tokyo
#Mariko Kanada
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