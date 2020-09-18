Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Japonyada her bin 500 kişiden biri 100 yaşında
ASYA

Japonya’da her bin 500 kişiden biri 100 yaşında

Dünyanın en yaşlı nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Japonya'da her bin 500 kişiden biri 100 yaşında.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yayınlanan nüfus istatistik değerlendirme raporuna göre, bu yıl ilk kez 100 yaş ve üzeri nüfusun 80 binin üzerine çıktığını gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Japonya'da her bin 500 kişiden biri 100 yaşında.
Japonya'da her bin 500 kişiden biri 100 yaşında.

Dünyanın en büyük yaşlı nüfusuna sahip olan ülkelerinden biri olan Japonya'da açıklanan yeni istatistik verilere göre her bin 500 Japon'dan biri 100 yaşında.

Yeni istatistikler Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yayınlandı.

SON 50 YILIN EN YÜKSEK ORANI

Rapora göre bu yıl ilk kez 100 yaş ve üzeri nüfus 80 binin üzerine çıktı. Bu veriler son 50 yılın en yüksek yaş oranına ulaşıldığını ve yeni bir rekor elde edildiğini gösteriyor.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

Rakamlar, Japonya'daki kadınların bir asır veya daha fazla yaşama olasılığının erkeklerden çok daha yüksek olduğu ve tüm 100 ve üzeri nüfusun yüzde 88'ini oluşturduğunu gösteriyor.

Japonya’da yaşlı nüfus rekor kırdı: 100 yaş üzeri 80 bini geçti
DÜNYA
Japonya’da yaşlı nüfus rekor kırdı: 100 yaş üzeri 80 bini geçti
Abone Ol Google News
Derhal kapatılmalıdır

Derhal kapatılmalıdır

​Bahçeli'den bir Türk Tabipler Birliği açıklaması daha.
Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

​Esnaf memnun ama uyarı üstüne uyarı yapılıyor...
Terör örgütü PKKnın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHAlar tarafından etkisiz hale getirildi

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar.

Pazartesi günü başlıyor

Pazartesi günü başlıyor

​Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme, ücretsiz olacak.
Yunanistan'dan<br>yeni tahrik

Yunanistan'dan
yeni tahrik

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak."
Odun mu olalım,<br>yoksa çiçek gibi mi olalım?

Odun mu olalım,
yoksa çiçek gibi mi olalım?

​Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'den skandal savunma.

​Neftçi maçında, dikkatleri üstüne çekmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.