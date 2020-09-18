Japonya'da her bin 500 kişiden biri 100 yaşında.

Dünyanın en büyük yaşlı nüfusuna sahip olan ülkelerinden biri olan Japonya'da açıklanan yeni istatistik verilere göre her bin 500 Japon'dan biri 100 yaşında.

Yeni istatistikler Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yayınlandı.

SON 50 YILIN EN YÜKSEK ORANI

Rapora göre bu yıl ilk kez 100 yaş ve üzeri nüfus 80 binin üzerine çıktı. Bu veriler son 50 yılın en yüksek yaş oranına ulaşıldığını ve yeni bir rekor elde edildiğini gösteriyor.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

Rakamlar, Japonya'daki kadınların bir asır veya daha fazla yaşama olasılığının erkeklerden çok daha yüksek olduğu ve tüm 100 ve üzeri nüfusun yüzde 88'ini oluşturduğunu gösteriyor.