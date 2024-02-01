Japonya'da iki uçak çarpıştı: Uçuşlar durduruldu

Geçtiğimiz ay meydana gelen uçak kazaları ile dünya gündemine oturan Japonya'da bir uçak kazası daha yaşandı. All Nippon Airways'e ait iki uçağın Osaka'daki Itami Havaalanı pistinde çarpıştığı bildirildi. Havaalanı yönetiminden yapılan açıklamada, yerel saatle 10.10'da meydana gelen kazada iki uçağın kanat kısımlarından hafif şekilde birbirine çarptığı kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, 10 uçuşta aksama yaşandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.





Uçak kazasında 5 kişi ölmüştü





Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'ndan Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na gitmekte olan Japon Hava Yolları'na (JAL) ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, 2 Ocak tarihinde inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı. Kazada deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan JCG uçağındaki 5 personel hayatını kaybetmiş, pilot ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Alev topuna dönen JAL uçağındaki 367'si yolcu, 12'si mürettebat 379 kişi ise başarılı bir tahliye operasyonu ile sağ olarak kurtulmuştu. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada JCG uçağının piste giriş izninin olmadığı ortaya çıkmıştı.





Kazalar birbirini izlemişti





16 Ocak'ta ise Cathay Pacific'e ait bir yolcu uçağı, ülkenin Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'nın pistinde Korean Air'a ait bir uçakla çarpışmış, olayda yaralanan olmamıştı. Son olarak 17 Ocak'ta Güney Kore merkezli Jeju Air firmasına ait bir yolcu uçağının pilot hatası nedeniyle Fukuoka Havalimanı'nda taksi yolu dışına çıktığı bildirilmişti. Kimsenin yaralanmadığı kazanın benzerinin 10 Ocak'ta da meydana geldiği ortaya çıkmıştı.











