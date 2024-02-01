|
Dünya

Japonya'da iki uçak çarpıştı: Uçuşlar durduruldu

Japonya'nın Osaka eyaletindeki Itami Havaalanı'nın pistinde All Nippon Havayolları'na ait iki uçağın kanat kısmından çarpışması sonucu 10 uçuşta aksama yaşandı.

13:27 - 1/02/2024 Perşembe
IHA
Japonya
Japonya

Geçtiğimiz ay meydana gelen uçak kazaları ile dünya gündemine oturan Japonya'da bir uçak kazası daha yaşandı. All Nippon Airways'e ait iki uçağın Osaka'daki Itami Havaalanı pistinde çarpıştığı bildirildi. Havaalanı yönetiminden yapılan açıklamada, yerel saatle 10.10'da meydana gelen kazada iki uçağın kanat kısımlarından hafif şekilde birbirine çarptığı kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, 10 uçuşta aksama yaşandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Uçak kazasında 5 kişi ölmüştü


Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'ndan Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na gitmekte olan Japon Hava Yolları'na (JAL) ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, 2 Ocak tarihinde inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı. Kazada deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan JCG uçağındaki 5 personel hayatını kaybetmiş, pilot ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Alev topuna dönen JAL uçağındaki 367'si yolcu, 12'si mürettebat 379 kişi ise başarılı bir tahliye operasyonu ile sağ olarak kurtulmuştu. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada JCG uçağının piste giriş izninin olmadığı ortaya çıkmıştı.


Kazalar birbirini izlemişti


16 Ocak'ta ise Cathay Pacific'e ait bir yolcu uçağı, ülkenin Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'nın pistinde Korean Air'a ait bir uçakla çarpışmış, olayda yaralanan olmamıştı. Son olarak 17 Ocak'ta Güney Kore merkezli Jeju Air firmasına ait bir yolcu uçağının pilot hatası nedeniyle Fukuoka Havalimanı'nda taksi yolu dışına çıktığı bildirilmişti. Kimsenin yaralanmadığı kazanın benzerinin 10 Ocak'ta da meydana geldiği ortaya çıkmıştı.




#Japonya
#uçak
#kaza
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP Hakkari ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesi açıklandı