Dünya Japonyada ikmal köprüsü çöktü 60 bin ev susuz kaldı
ASYA

Japonya'da ikmal köprüsü çöktü 60 bin ev susuz kaldı

Japonya'nın batısındaki Wakayama'da, su hattı taşıyan köprünün çökmesi sonucu yaklaşık 60 bin ev susuz kaldı. Çöküşün sebebini araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japonyada ikmal köprüsü çöktü 60 bin ev susuz kaldı
Kinokawa Nehri'nin üzerinden şehre su ikmal eden köprüde iki boru çöktü.

Ülkenin Honşu bölgesindeki Kii yarımadasında yer alan Wakayama ilçesinde, Kinokawa Nehri'nin üzerinden şehre su ikmal eden köprüde iki boru çöktü.

546 metre uzunluğundaki köprünün bir kısmı ile 90 santimetre çapındaki boruların nehre düşmesi sonucu yaklaşık 60 bin eve su ikmali kesintiye uğradı.

Köprünün, nehrin güneyindeki su arıtma tesisinden nehrin kuzeyine su taşıyan ana ikmal rotası olması, şehirde yaşayanların yüzde 40'ını etkiledi.

Bölgeye su tankerleri ve arazözler sevk edildi.

Kyodo ajansına göre, Wakayama Belediye Başkanı Obana Masahiro, su ikmalinin başka bir paralel köprüden sağlanacağını bildirdi.

Yetkililer, 1975 yapımı köprünün, depreme karşı direncinin 2015-2016'da artırıldığını, aylık denetlemelerde anormallik görülmediğini kaydetti.

Çöküşün sebebini araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.

Beyaz Saray'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali: Kendi kendini düzenleyemiyor
TEKNOLOJİ
Beyaz Saray'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali: Kendi kendini düzenleyemiyor

Kimyasallar Avrupa’dan
DÜNYA
Kimyasallar Avrupa’dan

ABD’de ürkütücü rapor: ‘Müslümanız’ demeye çekiniyorlar
DÜNYA
ABD’de ürkütücü rapor: ‘Müslümanız’ demeye çekiniyorlar
Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

​Macron'u 200 farklı şehirde protesto ettiler.
İzmirde deniz yeşile büründü

İzmir'de deniz yeşile büründü

"Bu manzarayı görünce üzülüyoruz"
İsrailden İrana Karabağ yalanlaması: Aptalca

​Kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

​Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

AK ​Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.