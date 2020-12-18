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Dünya Japonyada kar aniden bastırdı, binden fazla sürücü trafikte 40 saat mahsur kaldı
ASYA

Japonya'da kar aniden bastırdı, binden fazla sürücü trafikte 40 saat mahsur kaldı

Japonya'da aniden bastıran kar yağışı halka zor anlar yaşatıyor. Ani kar yağışı nedeniyle Tokyo-Niigata otoyolu kapanınca binden fazla sürücü trafikte mahsur kaldı. 15 kilometreyi aşan kuyrukta bazı sürücüler 40 saat araçlarında bekledi. Mahsur kalan sürücülere sivil savunma ekipleri yiyecek, battaniye ve benzin dağıttı.

Haber Merkezi Diğer
Sürücüler saatlerce yollarda kaldı.
Sürücüler saatlerce yollarda kaldı.

Japonya'da ani kar yağışı nedeniyle Tokyo-Niigata otoyolu kapanınca binden fazla sürücü trafikte mahsur kaldı. 15 kilometreyi aşan kuyrukta bazı sürücüler 40 saat arabalarında bekledi. Mahsur kalan sürücülere sivil savunma ekipleri yiyecek, battaniye ve benzin dağıttı.

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ABD'nin kuzey doğusunda etkili olan kar fırtınası sonucu New Yorklular güne, şiddetli kar yağışı ile başladı. Son yılların en şiddetli kar fırtınasına rağmen karın tadını çıkarmak için şehir merkezine inen kent sakinleri, renkli görüntülere sahne oldu.

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Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı!
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"Kar suyu içtim"

Bazı sürücüler, yolun trafiğe açılması konusundaki çalışmalar sırasında kendilerine bilgi verilmediğinden yakındı. Bir sürücü kar yağışını anlatırken "Arabalar bir anda kara gömüldü. Çok korktum. Arabadaki yiyecek ve suyumu bitirdim. Şimdi eritip içmek için pet şişeye kar doldurdum" dedi.

Kar yağışı ABD'yi etkisi altına aldı: Yağışlar, kaza ve ölümleri beraberinde getirdi
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ABD'yi etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Michigan eyaletindeki Clinton ilçesinde düzinelerce aracın karıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybetti. Virginia Eyalet Polisi sözcüsü, kazada hayatını kaybedenlerden birinin 19 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.

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