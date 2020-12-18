Japonya'da kar aniden bastırdı, binden fazla sürücü trafikte 40 saat mahsur kaldı
Japonya'da aniden bastıran kar yağışı halka zor anlar yaşatıyor. Ani kar yağışı nedeniyle Tokyo-Niigata otoyolu kapanınca binden fazla sürücü trafikte mahsur kaldı. 15 kilometreyi aşan kuyrukta bazı sürücüler 40 saat araçlarında bekledi. Mahsur kalan sürücülere sivil savunma ekipleri yiyecek, battaniye ve benzin dağıttı.
Japonya'da ani kar yağışı nedeniyle Tokyo-Niigata otoyolu kapanınca binden fazla sürücü trafikte mahsur kaldı. 15 kilometreyi aşan kuyrukta bazı sürücüler 40 saat arabalarında bekledi. Mahsur kalan sürücülere sivil savunma ekipleri yiyecek, battaniye ve benzin dağıttı.
Japonya Televizyonu NHK, üç günde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede 10 binden fazla evin de elektriksiz kaldığınu duyurdu.
"Kar suyu içtim"
Bazı sürücüler, yolun trafiğe açılması konusundaki çalışmalar sırasında kendilerine bilgi verilmediğinden yakındı. Bir sürücü kar yağışını anlatırken "Arabalar bir anda kara gömüldü. Çok korktum. Arabadaki yiyecek ve suyumu bitirdim. Şimdi eritip içmek için pet şişeye kar doldurdum" dedi.