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Japonya'da otomotiv fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Japonya'da otomotiv fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

12:516/03/2025, Perşembe
DHA
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Bölgeye sevk edilen 19 itfaiye aracı, yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Bölgeye sevk edilen 19 itfaiye aracı, yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Japonya'da otomotiv fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Japonya'nın Aichi eyaletinde bir otomobil firması bünyesinde faaliyet gösteren parça tedarikçisine ait fabrikada yerel saatle 08.00'de patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Sağlık görevlileri, bir çalışanın ani kalp durması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiğini, 52 ve 44 yaşlarındaki çalışanların ise hafif yaralandıklarını açıkladı.


Japonya'nın Aichi eyaletinde bulunan Toyota Grubu bünyesinde faaliyet gösteren parça tedarikçisi Chuo Spring CO.'nun fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.



#Japonya
#otomotiv
#patlama

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