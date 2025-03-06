Trump'tan Gazzelilere ölüm tehdidi: İsrailli rehineler derhal teslim edilmezse...

Trump'ın, Gazzelilere yönelik "İsrailli rehineyi teslim etmezseniz, hepiniz ölümsünüz" sözleri büyük tepki çekti. ABD başkanının bu tehdidi, ABD'li yetkililerin Hamas ile doğrudan görüşmeler yaptığı doğrulandıktan sadece birkaç saat sonra geldi. Trump, Hamas'a İsrailli rehineyi teslim etmeleri gerektiğini söyleyip "Sizin için son uyarıdır" dedi.
Bu tehdit, Beyaz Saray'ın ABD'li yetkililerin Hamas ile doğrudan görüşmeler yaptığını doğrulamasının ardından birkaç saat sonra sosyal medya üzerinden yapıldı.
Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında, Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'li yetkililer ve Hamas arasında "sürekli görüşmeler ve tartışmalar" olduğunu belirtti. Ancak görüşmelerin içeriği hakkında bir açıklama yapmadı ve bu görüşmelerin Katar'ın Doha şehrinde yapıldığını söyledi. Leavitt, İsrail'in de bu görüşmelerle ilgili bilgilendirildiğini belirtti.
"Son uyarı" diyerek açık açık tehdit etti
Trump'ın rehine işleri özel elçisi olarak atadığı Adam Boehler, Hamas ile yapılan doğrudan görüşmelere katıldı. Gazze Kasabı Netanyahu'nun ofisinden yapılan bir açıklamada ise, İsrail'in ABD'ye Hamas ile doğrudan görüşmeler konusunda görüşlerini ifade ettiği belirtildi. Birkaç saat sonra, Trump, Hamas'a İsrailli rehineyi teslim etmeleri gerektiği uyarısında bulundu ve "Sizin için son uyarıdır" dedi.