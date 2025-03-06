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Trump'tan Gazzelilere ölüm tehdidi: İsrailli rehineler derhal teslim edilmezse...

Trump'tan Gazzelilere ölüm tehdidi: İsrailli rehineler derhal teslim edilmezse...

11:556/03/2025, Perşembe
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Trump’tan Gazzelilere: İsrailli rehineler serbest kalmazsa öldünüz
Trump’tan Gazzelilere: İsrailli rehineler serbest kalmazsa öldünüz

Trump'ın, Gazzelilere yönelik "İsrailli rehineyi teslim etmezseniz, hepiniz ölümsünüz" sözleri büyük tepki çekti. ABD başkanının bu tehdidi, ABD'li yetkililerin Hamas ile doğrudan görüşmeler yaptığı doğrulandıktan sadece birkaç saat sonra geldi. Trump, Hamas'a İsrailli rehineyi teslim etmeleri gerektiğini söyleyip "Sizin için son uyarıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazzelileri,
"İsrailli rehineyi teslim etmezseniz hepiniz ölürsünüz"
diyerek tehdit etti.

Bu tehdit, Beyaz Saray'ın ABD'li yetkililerin Hamas ile doğrudan görüşmeler yaptığını doğrulamasının ardından birkaç saat sonra sosyal medya üzerinden yapıldı.


Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında, Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'li yetkililer ve Hamas arasında "sürekli görüşmeler ve tartışmalar" olduğunu belirtti. Ancak görüşmelerin içeriği hakkında bir açıklama yapmadı ve bu görüşmelerin Katar'ın Doha şehrinde yapıldığını söyledi. Leavitt, İsrail'in de bu görüşmelerle ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

"Son uyarı" diyerek açık açık tehdit etti

Trump'ın rehine işleri özel elçisi olarak atadığı Adam Boehler, Hamas ile yapılan doğrudan görüşmelere katıldı. Gazze Kasabı Netanyahu'nun ofisinden yapılan bir açıklamada ise, İsrail'in ABD'ye Hamas ile doğrudan görüşmeler konusunda görüşlerini ifade ettiği belirtildi. Birkaç saat sonra, Trump, Hamas'a İsrailli rehineyi teslim etmeleri gerektiği uyarısında bulundu ve "Sizin için son uyarıdır" dedi.

SKY News'te yer alan habere göre; Trump, Truth Social platformunda şunları yazdı:
"Tüm rehineyi şimdi, daha sonra değil, derhal serbest bırakın ve öldürdüğünüz tüm ölü bedenleri hemen geri gönderin, aksi takdirde sizin için her şey sona erecek."

"Yalnızca hasta ve sapkın insanlar bedenleri tutar ve siz hasta ve sapkınsınız. İsrail'e işini bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum, eğer dediğimi yapmazsanız, tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak."

Trump, Çarşamba günü serbest bırakılan İsrailli rehineyle görüştü ve bu buluşmayı sosyal medya paylaşımında referans gösterdi. Ardından şunları ekledi:
"Bu sizin son uyarınız. Hamas liderliği için, şimdi Gazze'yi terk etme zamanı, hala şansınız varken."

"Ayrıca, Gazze halkına, güzel bir gelecek sizi bekliyor, ama rehine tutarsanız o gelecek yok. Eğer tutarsanız, ölüsünüz. Akıllı bir karar verin. Şimdi rehineyi serbest bırakın, yoksa sonra ödenecek bedel çok ağır olacak."



#Donald Trump
#Gazze
#Hamas
#tehdit

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