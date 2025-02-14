ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi 'tehcir' planına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. "Yarın Gazze konusunda sert bir tavır alacağım" diyen Trump, "İsrail ne yapacak emin değilim" diye konuştu.
Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.
"Yarın Gazze konusunda sert bir duruş alacağım"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi 'tehcir' planına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Hamas'ı hedef aldı
Esir takası için kritik gün yarın
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.
Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.
Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.
Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.
Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.