Trump Vaşington DC Belediye Başkanına talimatı verdi: Başkentimde onları görmek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Vaşington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'a, şehirdeki "evsiz kamplarına" yönelik önlem alması çağrısında bulundu.
Başkent Vaşington'un "temiz ve güvenli" olmasını istediğini vurgulayan Trump, mevcut durumdan duyduğu rahatsızlığı belirtti.
Başkentteki "evsizler" problemi
Vaşington DC'de hükümet binalarının yakınındaki evsiz kamplarının artışı, yerel siyasette tartışmalara yol açmıştı. Trump, geçen ay suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olduğunu öne sürdüğü yerel yönetimi eleştirerek Vaşington DC'nin federal yönetim tarafından devralınması gerektiğini savunmuştu.
Ancak Belediye Başkanı Bowser, yönetiminin kentteki sorunları çözmek için etkili adımlar attığını belirtmişti.