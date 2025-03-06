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Trump Vaşington DC Belediye Başkanına talimatı verdi: Başkentimde onları görmek istemiyorum

Trump Vaşington DC Belediye Başkanına talimatı verdi: Başkentimde onları görmek istemiyorum

10:336/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Vaşington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'a, şehirdeki "evsiz kamplarına" yönelik önlem alması çağrısında bulundu.

Trump, Truth Social platformunda konuya ilişkin paylaşım yaptı. "Vaşington DC Belediye Başkanı'na, özellikle Dışişleri Bakanlığı binası ve Beyaz Saray çevresinde bulunan
çirkin evsiz kamplarını
temizlemek zorunda olduğunu bildirdik." ifadesini kullanan Trump, Bowser'ın bu sorunu çözememesi halinde duruma müdahale edeceğini kaydetti. Trump,
"Bunu yapmaya yetkin değilse onun yerine biz yapmak zorunda kalacağız."
ifadesini kullandı.

Başkent Vaşington'un "temiz ve güvenli" olmasını istediğini vurgulayan Trump, mevcut durumdan duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Başkentteki "evsizler" problemi

Vaşington DC'de hükümet binalarının yakınındaki evsiz kamplarının artışı, yerel siyasette tartışmalara yol açmıştı. Trump, geçen ay suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olduğunu öne sürdüğü yerel yönetimi eleştirerek Vaşington DC'nin federal yönetim tarafından devralınması gerektiğini savunmuştu.

Ancak Belediye Başkanı Bowser, yönetiminin kentteki sorunları çözmek için etkili adımlar attığını belirtmişti.

Bowser, şehir ile federal hükümet arasındaki işbirliğinin güçlü olduğunu vurgulayarak
"Başkan, ülkemizin başkentini dünyanın en güzel başkenti yapmaya odaklanmış durumda. Görünen o ki, bu bizim de önceliğimiz."
demişti.


#ABD
#Donald Trump
#Muriel Bowser
#Evsiz
#Vaşington

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