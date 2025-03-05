Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası geldi

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.





PANAMA ve GRÖNLAND MESAJI

Panama Kanalı'nı geri istediğinin altını çizen Trump, "Panama Kanalını geri istiyoruz. Kanal Amerika için üretildi, onu geri alacağız. Sevgili Grönlandlılar sizin kendi kaderinizi belirleme hakkınıza saygı duyuyoruz ancak ABD'ye gelmenize ihtiyaç duyuyoruz. Ben bir şekilde Grönland'ı alacağımıza inanıyorum" dedi.





GÖREVE GELDİKTEN SONRA YAPTIKLARINI SIRALADI

ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.





KONUŞMASINI BÖLEN VEKİL ÇIKARILDI

Konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı oldu.





Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.





5 MİLYON DOLARA 'GOLD KART'

5 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşlığı sağlayacağını açıklayan Trump, "Bugün faiz oranları güzel bir düşüş yaşadı. Yakın gelecekte 24 yıl boyunca yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Federal hükümetin bütçesini dengelemek istiyorum. Bu hedef doğrultusunda çok detaylı bir şekilde 'Gold kart' uygulamasını düşünüyorum. Çok yakında satışa çıkacak 5 milyon dolara. Dünyada istihdam sağlayan insanlara vatandaşlık sağlayacağız. Kazandıkları para üzerinden sadece bize vergi ödeyecekler. Geldikleri yere vergi ödemeyecekler. Böylelikle ülkemizde kalacaklar. Ülkemizden katilleri hırsızları atacağız. Demokratların delice politikalarını ortadan kaldırıp istihdam sağlayan insanları ülkemize alacağız. Bu adımla borcumuzu azaltacağız. 500 milyar dolar açık var. Açıkları kapatarak enflasyonu düşüreceğiz. Altın kart uygulamasına başlayacağız. 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız" şeklinde konuştu.





"43 GÜNDE BAŞARDIK"

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde." diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.





"ZELENSKIY'DEN MEKTUP ALDIM"

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den bir mektup aldığını açıklayan Trump, şunları kaydetti:

"Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."





Zelenskiy'nin mektubunu okumaya devam eden Trump, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu, "Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır." sözleriyle duyurdu.





KARARNAME VURGUSU

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor" ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.





Trump, şunları kaydetti:

"İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."





Ayrıca Trump, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı.





Trump'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Amerikan bayrağını Mars gezegenine ve hatta daha da ötesine dikeceğiz.

Çocuklara uygulanan cinsiyet değiştirme ameliyatları yasaklandı.

Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunu yapmaya başladık bile. Büyük bir Amerikan şirketi Panama Kanalı çevresindeki iki limanı da satın alacağını açıkladı.

Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım.







