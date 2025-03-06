Farklı mağazalardan 25 bin dolarlık Lego çaldı: 9 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor

California'da bir kişinin mağazalardan toplam 25 bin dolar değerinde Lego çaldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Contra Costa Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Michael Ivory Fletcher, 15 Ağustos 2024 ile 15 Şubat 2025 tarihleri arasında bir zincir mağazanın Walnut Creek ve San Ramon'daki şubelerinden Lego setleri çalmakla suçlanıyor. Fletcher hakkında ticari hırsızlık ve büyük çaplı hırsızlık suçlamaları yöneltiliyor.

Aynı yöntemi 7 kere uyguladı

Yetkililere göre Fletcher, her defasında aynı yöntemi kullanarak mağazalara tek başına girip Lego ürünleriyle dolu bir alışveriş arabasını hızla dışarı çıkarıyordu. Çaldığı ürünleri engelli park alanına bıraktığı araca yükleyen Fletcher'ın bu yöntemi en az yedi kez uyguladığı belirlendi. Fletcher'ın yalnızca Contra Costa bölgesinde değil, Solano, Alameda, San Joaquin, Sonoma ve Santa Clara dahil olmak üzere birçok farklı bölgede de hırsızlık yaptığı tahmin ediliyor.

Kefalet bedeli yarım milyon dolar

Alameda Bölge Savcılığı, Fletcher'ın Fremont'taki bir zincir mağazadan bin 881 dolar değerinde ‘Star Wars' temalı Lego setleri çaldığını belirterek hakkında ek suçlamalar yöneltti. Fletcher, Walnut Creek'teki aynı zincir mağazanın başka bir şubesinde yakalanarak Martinez Gözaltı Merkezi'ne gönderildi. 500 bin dolarlık kefaletle tutuklu bulunan şüphelinin, hakkındaki tüm suçlamalar nedeniyle toplam 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.



