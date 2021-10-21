Japonya'da seçim öncesi gündemi Kovid-19 ve ekonomi

Japonya'da seçim öncesi iktidar ile muhalefetin gündemi Kovid-19 ve ekonomi

Japonya'da ay sonu yapılacak olağan genel seçim öncesi kampanya döneminde, iktidar salgınla mücadelede ekonomik politikalara, ana muhalefet ise vergi sistemine yönelik sorunlara dikkati çekiyor.

Ülkenin batısındaki Kobe şehrinde konuşan Başbakan ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Kişida Fumio, "olabildiğince fazla kişinin gelir ve maaşını yükseltecek ekonomik politikalar uygulayacağı" taahhüdünde bulundu.

"Yeni kapitalizm" olarak nitelendirdiği ve "büyüme ile refah dağılımına odaklanan" vizyonuna işaret eden Kişida, "Gelir ve maaş yükseldiğinde önemli olan harcamak. Çünkü harcama ekonomik büyümeyi getirecek, büyüme ve dağılımın verimli döngüsünü oluşturacak." dedi.

Başkent Tokyo'da konuşan LDP'nin koalisyon ortağı Komeito Genel Sekreteri İşii Keiiçi, "Kovid-19'un zarar verdiği Japonya ekonomisini ancak LDP-Komeito ortaklığının yeniden ayağa kaldırabileceğini" belirtti.

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Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Edano Yukio, kuzeydoğudaki Fukuşima eyaletinde, LDP'nin son 8 yıldır sosyal hizmet, hemşireler gibi çalışanların maaşlarını artırmadığını savunarak, "Sebebi politik, hükümet istese maaşlar artardı." diye konuştu.

Sermaye kazanç vergisinin artırılması taahhüdünde "Kişida'nın geri adım attığını" ileri süren Edano, "Bu zengin ülkede yaşayan birçok kişi, bunu hissedemiyor. Bu zenginliği paylaşalım. Bize izin verin, hisse senetlerinden para kazananların daha fazla vergi ödemesini sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Edano, "Hisse senetlerinden kazanılan paradan alınan verginin, çalışarak kazanılan paradan alınandan daha düşük olması yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'la mücadelede Kişida'nın "en kötü senaryoya hazır olunması" sözüne değinen Edano, LDP liderine "sorumluluk alması" çağrısı yaparak, "Vaka sayılarının yeniden yükselmesini engellemek önemli." dedi.

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Japon Komünist Partisi Genel Başkanı Şii Kazuo ise ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido'nun Sapporo kentinde, "Kovid-19'a karşı hayatın korunması için iktidar değişikliği gerektiğini" savundu.