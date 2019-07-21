Dünya Japonyada Senato seçimlerini Abe kazandı
ASYA

Japonya'da Senato seçimlerini Abe kazandı

Japonya'da senatonun bir kısmının belirlendiği seçimde, Başbakan Abe Şinzo'nun liderliğini yürüttüğü iktidar koalisyonu en fazla oyu aldı.

Haber Merkezi AA
Japonya Başbakanı Abe Şinzo
Japonya Başbakanı Abe Şinzo

Japonya'da parlamentonun (Diet) üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimlerin galibi Başbakan Abe Şinzo'nun liderliğindeki iktidar koalisyonu oldu.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin verdiği ilk sonuçlara göre, Abe'nin Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve ortağı Komei, parlamentonun üst kanadı için gerçekleştirilen seçimlerde çoğunluğu elde ederek 124 sandalyeden 64'ünü kazandı.

Başbakan Abe, seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, halkın siyasi istikrarı seçtiğine inandığını ifade etti.

Halkın, ülkenin çıkarlarını korumak için siyasetçileri diplomasi yapmaya teşvik ettiğini kaydeden Abe, "İnsanların bizi, politikalarımızı sürdürmeye teşvik ettiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kesin sonuçların bir hafta içinde belli olması bekleniyor.

Katılım oranı yüzde 16

İçişleri ve İletişim Bakanlığının verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Toplam 17 milyon 62 bin 771 kişi oy kullandı.

2012'de göreve gelen Başbakan Abe, bir daha aday olmayacağını ifade ederken, 2021'deki genel seçimlerden önce uzun süredir yapmayı istediği anayasa revizyonu için yeterli sayıda sandalyeye sahip olmayı umuyor.

Dışarıdan bir partinin desteklemesi halinde mevcut koalisyon anayasa revizyonu için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşabiliyor.

Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti, 2012'den bu yana düzenlenen 5 parlamento seçiminin galibi oldu.

Başbakanı belirleyen Temsilciler Meclisine göre daha güçsüz olan Senatonun üyelerinin bir kısmı her üç senede bir yenileniyor.Japonya parlamentosunu oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor ve 6 yıl görev yapıyor.

REKLAM

Hong Kong'da halk yeniden sokaklarda: Çin'e iade yasası protesto ediliyor
DÜNYA
Hong Kong'da halk yeniden sokaklarda: Çin'e iade yasası protesto ediliyor
Hong Kong yeniden sokakta

Hong Kong yeniden sokakta

Hong Konglular, Çin'e iade yasasını protesto ediyor.
Kararlılıkla sürdüreceğiz

Kararlılıkla sürdüreceğiz

Oktay'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz ve Deniz Kuvvetleri mesajı.
Kimsenin yanına kar kalmayacak

Kimsenin yanına kar kalmayacak

MHP lideri Bahçeli'den Pentagon'un F-35 kararına sert tepki.
150 yıllık rüya proje

150 yıllık rüya proje

​Tamamlandığında 10 bin kişiye iş kapısı açılacak.
Bayram önlemi

Bayram önlemi

Ağustosun 7'sinde başlayıp 20'sinde sona erecek.
Şişli'de <br>korku dolu anlar

Şişli'de
korku dolu anlar

​İki otobüsün arasına girdi, ölümden döndü.
Johnson başbakan<br>olursa istifa edecek

Johnson başbakan
olursa istifa edecek

İngiltere Maliye Bakanı Hammond canlı yayında açıkladı.
Düzce'den acı haber

Düzce'den acı haber

​Aramalara bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
23 yıl sonra hayatını karartan telefon

23 yıl sonra hayatını karartan telefon

Okuduğu okul, yaptığı askerlik hatta ehliyeti dahil hiçbir şey kimlik bilgilerinde yer almıyor.
Göçü<br>önleyen yatırım

Göçü
önleyen yatırım

Çoğu kadın 300 kişiye ekmek kapısı oldu.
Yalanlarını<br> ses kaydı çürüttü

Yalanlarını
ses kaydı çürüttü

​Darbeci yarbayın talimatları tek tek çözüldü.
Dünyanın<br>konuştuğu çocuk

Dünyanın
konuştuğu çocuk

13 yaşında hangardan uçak çalmaya çalıştı.
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı

90 mm topla kargo uçaklarında da taşınabilecek.
Başının üstünde<br>taşıyarak kaçtı

Başının üstünde
taşıyarak kaçtı

​10 gün arayla aynı işyerini soyan hırsızlar yakalandı.
Evde<br>1 terörist öldürüldü

Evde
1 terörist öldürüldü

Operasyon sonrası ev sahipleri de gözaltına alındı.
Yarım milyon<br>aracını geri çağırdı

Yarım milyon
aracını geri çağırdı

​Motorlarında teknik problem olduğu tespit edildi.
Provokatif saldırı

Provokatif saldırı

​Bölgede bulunan Türk askeri teyakkuza geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.