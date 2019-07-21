Japonya'da Senato seçimlerini Abe kazandı

Japonya'da parlamentonun (Diet) üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimlerin galibi Başbakan Abe Şinzo'nun liderliğindeki iktidar koalisyonu oldu.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin verdiği ilk sonuçlara göre, Abe'nin Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve ortağı Komei, parlamentonun üst kanadı için gerçekleştirilen seçimlerde çoğunluğu elde ederek 124 sandalyeden 64'ünü kazandı.

Başbakan Abe, seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, halkın siyasi istikrarı seçtiğine inandığını ifade etti.

Halkın, ülkenin çıkarlarını korumak için siyasetçileri diplomasi yapmaya teşvik ettiğini kaydeden Abe, "İnsanların bizi, politikalarımızı sürdürmeye teşvik ettiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kesin sonuçların bir hafta içinde belli olması bekleniyor.

Katılım oranı yüzde 16

İçişleri ve İletişim Bakanlığının verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Toplam 17 milyon 62 bin 771 kişi oy kullandı.

2012'de göreve gelen Başbakan Abe, bir daha aday olmayacağını ifade ederken, 2021'deki genel seçimlerden önce uzun süredir yapmayı istediği anayasa revizyonu için yeterli sayıda sandalyeye sahip olmayı umuyor.

Dışarıdan bir partinin desteklemesi halinde mevcut koalisyon anayasa revizyonu için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşabiliyor.

Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti, 2012'den bu yana düzenlenen 5 parlamento seçiminin galibi oldu.

Başbakanı belirleyen Temsilciler Meclisine göre daha güçsüz olan Senatonun üyelerinin bir kısmı her üç senede bir yenileniyor.Japonya parlamentosunu oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor ve 6 yıl görev yapıyor.

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