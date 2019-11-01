Dünya Japonyada tarih kül oldu
ASYA

Japonya'da tarih kül oldu

Japonya’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 500 yıllık Shuri Kalesi, kesin nedeni henüz bilinmeyen yangında kül oldu. Yangın sebebiyle kalenin ana bölümünün ve bir ek binanın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Japonya
Japonya

ANA BÖLÜM ARTIK YOK

Japonya’nın Okinawa Ada’sında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Shuri Kalesi, Çarşamba gecesi yerel saatle 02.30 sularında alevlere teslim oldu. Bölgede bulunan Naha İtfaiye Departmanı, saat 02.40’ta ulaştığı belirtilen acil yangın çağrısı ile yangına müdahale etti. Saatler süren çaba ile kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken, kalenin ana bölümü ve bir ek binanın tamamen kül olduğu açıklandı.

2000’DE LİSTEYE ALINDI

Shuri Kalesi

Japonya’nın Okinawa Ada’sındaki Naha kentinde bulunan kale, yaklaşık 500 yıl önce Ryukyu Hanedanlığı’nın sarayı olarak inşa edildi. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik Cephesi’nde gerçekleşen savaşta neredeyse tamamen yıkılan kale, 1992’de eski fotoğrafları ve tarihi kayıtlara dayanılarak yeniden inşa edildi. 2000 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Kale, daha önce Okinawa’da gerçekleştirilen G8 Liderler Zirvesi sırasında, liderler onuruna verilen bir davete de ev sahipliği yapmıştı.

OLİMPİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

  • 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın sürdüğü Japonya’da, Shuri Kalesi’ne büyük zarar veren yangının, olimpiyat meşalesinin taşınacağı rotayı etkileyebileceği öğrenildi. Olimpiyat meşalesinin Okinawa’daki rotasının, gelecek yıl 2 Mayıs’ta eyaletin başkenti olan Naha’daki Shuri Kalesi Parkı’ndan başlaması planlanıyordu.

ABD'de yangın bu kez zengin muhitinde: LeBron James ve Arnold Schwarzenegger evlerini boşalttı
DÜNYA
ABD'de yangın bu kez zengin muhitinde: LeBron James ve Arnold Schwarzenegger evlerini boşalttı
PKK Esed’e polis olacak

PKK Esed’e polis olacak

​Teröristleri korumak için çirkin bir pazarlık yürütülüyor.
ABD gasp ettiğipetrolün tazminatını öder

ABD gasp ettiği
petrolün tazminatını öder

​Trump yönetimi, petroller için Suriye'ye yeniden asker gönderdi.
Katillerini iade edin

Katillerini iade edin

​HDP'li milletvekilinin kardeşi Köse'yi şehit etmişti.
Çöp dağlarına<br>kaçak çözüm

Çöp dağlarına
kaçak çözüm

​Suriye uyruklu işçiler günlük 50 liraya işe başladı.
Teröre destek yüzlerine vurulacak

Teröre destek yüzlerine vurulacak

​Avrupa'ya 4 dilde, 150 sayfa ile PKK anlatılacak.
Kırık<br>kalpleri onaracağız

Kırık
kalpleri onaracağız

Erdoğan: ​Yerelde başarı sağlamayan devlet iradesinde de varlık gösteremez.
Evimizi yaktılar

Evimizi yaktılar

​YPG/PKK'lı teröristler kaçarken evleri ateşe verdi.
İsrail Ege'de<br>ne planlıyor

İsrail Ege'de
ne planlıyor

Son iki gündeki görüşmeler merak uyandırdı.
İran'a karşı<br>Şii ayaklanma

İran'a karşı
Şii ayaklanma

​Iraklılar, İran yanlısı hükümete karşı meydanlarda.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Cammu Keşmir'i<br>resmen ikiye böldü

Cammu Keşmir'i
resmen ikiye böldü

​Hindistan'dan yeni provakatif adım geldi.
41 kere maşallah

41 kere maşallah

​Türkiye yılın ilk 9 ayında 416 milyon turist ağırladı.
Yağmur ve<br>fırtınaya hazır olun

Yağmur ve
fırtınaya hazır olun

​Türkiye pazar gününe kadar yağmura teslim olacak.
18 rejim unsuru <br>teslim edildi

18 rejim unsuru
teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı detayları açıkladı.
Alkışlıyorum<br>tebrik ediyorum

Alkışlıyorum
tebrik ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara...
Gizli bir direniş var

Gizli bir direniş var

Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimi mercek altına alınacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.