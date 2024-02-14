|
Dünya

Japonya'daki depremlerde ölü sayısı artıyor

Japonya'nın batısındaki Ishikawa eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi.

09:05 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:05 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Japonya
Japonya

Ishikawa Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 241'e yükseldiği bildirildi.


Açıklamada, yaklaşık 13 bini aşkın kişinin halen tahliye noktalarında konakladığı, kendisinden haber alınamayan 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.


Kısmen hasarlı ve tamamen yıkılan binaların sayısının 65 bine eriştiği eyalet genelinde 31 binden fazla evde su, 1500'den fazla evde elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.



Merkezi hükümet, yeniden inşa projeleri kapsamında yaşı belirli bir düzeyi aşan haneler için mesken başına 6 milyon yen (41 bin dolar) destek vereceğini duyurmuştu.


Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde Ishikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.



#Japonya
#İşikava
#Noto Yarımadası
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi