Japonya'daki depremlerde ölü sayısı artıyor

Gençlere verilecek 150 bin TL’lik faizsiz kredi ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başlıyor. Başvurular yarın itibarıyla Aile Bakanlığı'nın belirleyeceği internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleşecek.