Dünya Japonyadaki gemide karantina sona eriyor
ASYA

Japonya’daki gemide karantina sona eriyor

Japonya'da koronavirüs nedeniyle karantina altında tutulan gemideki yolcular tahliye edilmeye başlandı. Gün sonuna kadar yaklaşık 500 yolcunun gemiyi terk etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Gemide 3 bin 500 yolcu ve personel bulunuyor.
Gemide 3 bin 500 yolcu ve personel bulunuyor.

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki 2 haftalık bekleyiş bugün itibariyle son buluyor. Dün Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato’nun yaptığı "Son testlerde negatif çıkmaları halinde yolcular yarından itibaren gemiyi terk edebilecek" açıklamasının ardından bugün tahliye süreci başladı. Sabah saatlerinden itibaren gemiyi terk etmeye başlayan ilk grubun, tahsis edilen otobüslerle limandan ayrıldığı belirtildi.

Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha koronavirüs tespit edildi
DÜNYA
Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İHA

Son testler negatif çıktı

  • Gemiyi terk eden yolcuların karantina süresinin bitiminde yapılan son testlerde negatif çıkan ve virüs belirtisi göstermeyen kişiler olduğu öğrenilirken, normal hayatlarına dönebilecekleri açıklandı. Ancak söz konusu kişilerin, sağlık otoriteleri ile telefon üzerinden iletişimi tedbir amaçlı sürdüreceği bildirildi.

Yeni vaka sayısı 70 daha arttı: Japonya’daki karantina gemisinde salgın günden güne yayılıyor
DÜNYA
Yeni vaka sayısı 70 daha arttı: Japonya’daki karantina gemisinde salgın günden güne yayılıyor


İHA

Enfekte yolcularla oda paylaşanlar kalıyor

Gemide şimdiye dek enfekte olduğu belirlenen kişilerle aynı odayı paylaşan yolcuların ise gemide kalmaya devam edeceği öğrenildi. Söz konusu kişiler, aynı odada kaldıkları enfekte olan yolcudan son ayrıldıkları tarihten başlamak üzere 14 gün gözetim altında tutulacak. Gemi mürettebatının ne zaman tahliye edileceğinin ise, Japonya hükümetinin gemi işletmecisi şirketle yapacağı görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Yolcu gemisine koronavirüs karantinası
DÜNYA
Yolcu gemisine koronavirüs karantinası

İHA

Ülkeler vatandaşlarını tahliye edecek

  • Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemide karantinanın başladığı 5 Şubat’ta 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Virüse yakalanan yolcular sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, daha önce ABD ve Güney Kore gemideki vatandaşlarını Japonya’ya gönderdiği uçaklarla tahliye etmişti. Aralarında İtalya, Kanada, Avustralya ve İsrail’in de bulunduğu birçok ülkenin ise önümüzdeki günlerde Japonya’ya gönderecekleri uçaklarla vatandaşlarını tahliye etmesi bekleniyor.
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