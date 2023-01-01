Japonya'dan küresel açlıkla mücadele adına 130 milyon dolar

Japonya'nın, Dünya Gıda Programı'na destek kapsamında küresel açlıkla mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla yaklaşık 130 milyon dolarlık desteği açıklandı.

Geçen yıl Şubat ayında patlak veren savaşın insanları yerinden etmeye, altyapıya zarar vermeye, tedarik zincirlerini bozmaya ve ülke ekonomisini geriletmeye devam ettiği Ukrayna'da, acil gıda yardımı sağlamak için 19,1 milyon doların üzerinde bir fon tahsis edilecek.

Afganistan'da, depremler, kuraklıklar ve diğer iklim şokları ile şiddetlenen ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan, akut gıda güvensizliği yaşayan insanlara acil durum gıda ve beslenme yardımı sağlamak için 12,4 milyon ABD doları kullanılacak.

Japonya, Myanmar'a 13,9 milyon doların üzerinde para sağlayarak, siyasi ve ekonomik krizden etkilenen ülke genelinde artan insani ihtiyaçlara yanıt vermek için Dünya Gıda Programı'nı destekliyor.

WFP'nin haberine göre Japonya İlişkileri Ofisi Direktörü Naoe Yakiya, "Japon desteği, eşi benzeri görülmemiş boyutlarda bir gıda krizinin ortasında ihtiyaçların hızla arttığı kritik bir zamanda geliyor" dedi. "Eşiğe itilen en savunmasız insanların hayatlarını kurtarmamızı ve değiştirmemizi sağlayacak bu cömert katkı için minnettarız."

Japonya sürekli olarak WFP'nin en büyük bağışçılarından biri olmuştur. Bu yılki 130 milyon ABD Doları tutarındaki ek fondan yararlanan ülkeler ve bölgeler şunlardır: Afganistan, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Mısır, Esvatini, Etiyopya, Ürdün, Irak, Kenya , Lübnan, Lesoto, Libya, Liberya, Mali, Moritanya, Moldova, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Filistin, Kongo Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti, Somali, Güney Sudan, Sri Lanka, Suriye, Tanzanya, Uganda, Ukrayna , Yemen, Zimbabve.



