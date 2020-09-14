Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Japonyada iktidardaki LDP başkanlığına Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide seçildi Suganın başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor
ASYA

Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu mu?

Japonya'da iktidardaki LDP başkanlığına Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide seçildi: Suga’nın başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide kazandı. Toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçilen Suga’nın hafta içinde başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Suga Yoşihide
Suga Yoşihide

Abe Şinzo’nun ağustos sonunda sağlık sorunları nedeniyle başbakanlıktan ve parti liderliği görevinden istifa etmesi sonrası halihazırda LDP milletvekili, Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı ve LDP eski Genel Sekreteri İşiba Şigeru, LDP lideri olmak için yarıştı.

Japonya'da istifa depremi: Başbakan Abe istifa etti
DÜNYA
Japonya'da istifa depremi: Başbakan Abe istifa etti

71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçildi.

Parti içi 393 milletvekilinin oylardan Suga’ya 288, Kişida'ya 79 ve İşiba'ya 26 oy giderken, LDP’nin her 47 eyalet temsilciliğinden 3’er oyun dahil edildiği toplam 141 oy, Suga’ya 89, İşiba'ya 42 ve Kişida’ya 10 şeklinde dağılım gösterdi.

Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olağanüstü oturumda Suga'nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya Başbakanı Abe'ye geçmiş olsun telefonu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya Başbakanı Abe'ye geçmiş olsun telefonu
Abone Ol Google News
Milletler üstü Beş Gözlü istihbarat

Milletler üstü "Beş Göz"lü istihbarat

Rothschild eliyle küresel gözetleme sistemi kuruldu.
Vücudu işgal böyle başlıyor

Vücudu işgal böyle başlıyor

Solunum yolu hücrelerinin görüntüleri tıp dergisinde yayımlandı.
Bakan Çavuşoğlu: Türkiyenin Doğu Akdenizde geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi

​Fenerbahçe bir transferi daha İstanbul'a getirdi.
Altı il için<br>sağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

​Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Öğrenci<br>yurtlarına ulaştı

Öğrenci
yurtlarına ulaştı

​Çanakkale Gökçeada'da korkutan yangın.
Faaliyetlerine<br>devam edecek

Faaliyetlerine
devam edecek

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması.
Yolcu<br>otobüsü devrildi

Yolcu
otobüsü devrildi

​İstanbul'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Ertuğrul mesajı

Ertuğrul mesajı

​Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollayan Fransa'ya gönderme.
Sonu Napolyon<br>gibi olacak

Sonu Napolyon
gibi olacak

​Macron da Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var.
BAE'den ırkçı İsrail takımına destek

BAE'den ırkçı İsrail takımına destek

​Peygamberimize hakaret edip, "Araplara ölüm" sloganları atan takıma sponsor oldular.
Tüm hastalar<br>'keşke' diyor

Tüm hastalar
'keşke' diyor

K​oronavirüsü yenen doktorlar yaşadıkları acı tecrübeleri anlattı.
Hafter'e isyan

Hafter'e isyan

​Darbeci Hafter'in sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı.
Gökçeada'da korkutan yangın: Öğrenci yurtlarına kadar ulaştı
Gündem

Gökçeada'da korkutan yangın: Öğrenci yurtlarına kadar ulaştı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yangın çıktı. Meralık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın öğrenci yurtlarının bulunduğu alana kadar ulaştı. Ekiplerin, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sabah saatlerine kadar müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Dışişleri ile MİT koordinasyonu: 'Diplomatik istihbarat'ta Türkiye sınıf atladı
Dünya

Dışişleri ile MİT koordinasyonu: 'Diplomatik istihbarat'ta Türkiye sınıf atladı

Dışişleri Bakanlığı ile MİT arasındaki koordinasyonun güçlenmesi sayesinde Türkiye'nin dış politikasında yeni bir dönem başladı. 2010'lu yılların başında MİT bünyesinde kurulan 'dış istihbarat analizi' ile birlikte diplomasi ve istihbarat birimleri önemli roller üstlendi. Gelinen noktada, Suriye rejimi ve Mısır gibi ülkerle en kritik konular 'istihbarat' düzeyinde ele alınıyor. Diplomatik istihbarat konusunda Türkiye'nin her geçen gün kurumsallaştığına dikkat çeken uzmanlar, "Hem teknik bilgileri hem de özel metotlarla elde ettikleri bilgiler istihbaratçıları, örneğin diplomatlardan, oldukça farklı bir konuma getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Nijerya'da bir köyü basan silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı
Dünya

Nijerya'da bir köyü basan silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı

Nijerya'da köy basıp insan kaçırma girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Kaduna eyaletine bağlı Udawa köyüne silahlı kişilerin düzenlediği baskında 21 kişi kaçırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.