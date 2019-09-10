Japonya’yı Faxai vurdu

61 KİŞİ YARALANDI

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu vuran tayfunda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, başkentin kuzey banliyösü Chiba'yı geçerek kent merkezine ilerleyen Faxai Tayfunu nedeniyle 50'li yaşlarında bir kadının ve 87 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirdiğini söyledi. Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberinde ise en az 61 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tayfun sonrası binalar hasar gördü.

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Tren ve uçak seferlerinin askıya alınması nedeniyle havaalanları ve tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

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Tayfun sonrasında çevrede bulunan tabelalar yola savruldu.

BİNLERCE HANE ELEKTRİKSİZ

Tayfun nedeniyle tren ve uçak seferlerinin askıya alındığı ifade edilirken, 930 bin hanenin ise elektriksiz kaldığı kaydedildi. Kanagawa, Shizuoka ve Tokyo eyaletlerinin farklı bölgelerinde yaklaşık 400 bin kişi için tahliye tavsiyesinde bulunan yerel yetkililer, bölge sakinlerini can güvenlikleri için tedbirli olmaya çağırdı. Japonya Meteoroloji Ajansı, Faxai Tayfunu'nun rüzgar hızının saatte 143 kilometreyi bulduğunu duyurdu.