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Joe Biden: Nihayet Esed rejimi düştü

Joe Biden: Nihayet Esed rejimi düştü

21:528/12/2024, Sunday
G: 8/12/2024, Sunday
IHA
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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamada bulundu. "Nihayet Esed rejimi düştü." diyen Biden, rejimin yüz binlerce masum Suriyeliye zulmettiğini, işkence edip öldürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü." dedi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar.

Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail'in de bulunduğu ülkeleri, Suriye'den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz

Suriye'nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ'a karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz.

Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esed rejiminin olmadığı bir Suriye'ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız."


#Joe Biden
#Beşşar Esed
#Suriye

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