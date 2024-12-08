Rusya’dan Esed açıklaması: İktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esed’in görevi bırakma kararı aldığını bu yüzden ülkeden ayrıldığını duyurdu.
Esed rejimine muhalif grupların Şam’a giriş yapmasının ardından Suriye’de 61 yıldır süren diktatörlük yönetimi son buldu. Devrimci güçlerin ilerleyişinin ardından ülkeden kaçan devrik cumhurbaşkanı Esed hakkında Rusya’dan açıklama geldi.
Barışçıl devir
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Esed, cumhurbaşkanlığı görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi.” denildi.