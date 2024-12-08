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Rusya’dan Esed açıklaması: İktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya’dan Esed açıklaması: İktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

15:138/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Esed'in akıbeti hakkında henüz net bir açıklama gelmedi.
Esed'in akıbeti hakkında henüz net bir açıklama gelmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esed’in görevi bırakma kararı aldığını bu yüzden ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Esed rejimine muhalif grupların Şam’a giriş yapmasının ardından Suriye’de 61 yıldır süren diktatörlük yönetimi son buldu. Devrimci güçlerin ilerleyişinin ardından ülkeden kaçan devrik cumhurbaşkanı Esed hakkında Rusya’dan açıklama geldi.


Barışçıl devir

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Esed, cumhurbaşkanlığı görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi.” denildi.



#Suriye
#Rusya
#Beşşar Esed
#Şam

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