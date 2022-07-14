Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ikilemi

ABD Başkanı Joe Biden, resmi temasları kapsamında İsrail'e gitti. Biden, programı çerçevesinde Başbakan Yair Lapid ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldı. İsrail merkezli Kanal 12'ye demeç veren Biden'a, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş soruldu.

Biden, Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği fikrine önce katıldı, sonra ise bunu söylemediğini iddia etti.

Önce katıldı, sonra reddetti

Rus güçlerinin saldırılarının aylar ya da yıllar sürüp sürmeyeceği ihtimaline ilişkin soru yönelten sunucu, "Sürebilir." yanıtını aldı.

Sunucu, "Savaşın yıllar sürebileceğini düşünüyorsunuz." şeklinde karşılık verince Biden bu kez, "Hayır, bunu siz söylediniz." dedi.

DÜNYA Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Biden'ın saniyeler içinde yaşadığı fikir değişikliği, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Kısa süreli hafıza kaybı", "Sen olduğunu biliyorum ama ben neyim", "Kafası çok karışık" şeklinde yorumlar yapıldı.

REKLAM