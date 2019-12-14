Johnson’dan kesin zafer

İngiltere’de önceki gün yapılan erken seçimde Başbakan Boris Johnson’un liderliğindeki Muhafazakar Parti mutlak bir zaferle çıktı. Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına hükümet için gerekli 326 milletvekilinin 34 milletvekili üzerine çıktı ve 360 milletvekiline ulaştı. Johnson, Muhafazakar Parti’ye son 30 yılın en büyük seçim zaferini kazandırmış oldu. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) tartışmaları için de referandum niteliğinde olan seçimden Johnson’un tek başına iktidar kuracak gücü elde etmesiyle sonuçlanması, Johnson’un elini güçlendirdi. Johnson seçim sonuçlarının ardından yaptığı zafer konuşmasında da Brexit vurgusu yaptı ve “AB’den 31 Ocak’ta ayrılacağız. Aması, şartı yok” diye konuştu.

AB’DEN 31 OCAKTA AYRILACAK

Seçim zaferinin kesinleşmesinin ardından partisinin üyelerine hitap eden Johnson, “Yoldaki engeli ezdik, düğümü çözdük” dedi. “Yeni bir gün, yeni bir şafak” ifadesini kullanan Johnson, “AB’den 31 Ocak’ta ayrılacağız. Aması, şartı yok” diye konuştu. Muhafazakar Partiye “ödünç” oy veren seçmenlere de seslenen Johnson, şunları kaydetti: “Oy pusulasında Muhafazakar Partiyi işaretlerken eliniz titremiş olabilir ve bir dahaki seçimde İşçi Partisine dönmeye niyetli olabilirsiniz. Eğer durum buysa, güveninizle beni mahcup ettiniz. Bunu çantada keklik olarak düşünmeyeceğim.”

İŞÇİ PARTİSİ HEZİMET YAŞADI

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, geçen seçimde kazandığı 262 milletvekilinin gerisine düşerek şu ana kadar sadece 203 milletvekili çıkarabildi. Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, henüz resmen istifa etmediyse de partisine başka bir seçim kampanyasında liderlik yapmayacağını duyurdu. “Açıkçası parti için çok hayal kırıklığına yol açan bir gece oldu.” diyen Corbyn, “Ancak şunu söylemek istiyorum, bu seçim kampanyasında bir umut bildirisi sunduk.” ifadesini kullandı.

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İSKOÇYA PARTİSİNDEN BAĞIMSIZLIK TALEBİ

Seçimden karlı çıkan partilerden biri ise İskoç Ulusal Partisi oldu. Parti son seçimde çıkardığı 35 milletvekili sayısını aşarak milletvekili sayısını 48’e yükseltti. Partinin lideri ve İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, yaptığı ilk açıklamada, sonuçların beklentilerini aştığını belirterek, “İskoçya çok açık bir mesaj gönderdi. Bir Boris Johnson hükümeti istemiyoruz, AB’den ayrılmak istemiyoruz.” dedi. Sturgeon, “İskoçya’nın ikinci bir bağımsızlık referandumu yapmasına müsaade edilmeli” dedi.

AB’den onayla mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere’deki erken genel seçimlerde Başbakan Johnson’un zaferi sonrasında, “İngiliz parlamentosunun bir an önce ayrılık anlaşmasını oylamasını bekliyoruz.” dedi. Johnson’u zaferinden ötürü tebrik eden Michel, AB’nin İngiltere ile gelecekte inşa edilecek ilişkilere hazır olduğunu ifade etti.

Trump’tan tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, Boris Johnson’ı kutladı. Trump, Twitter hesabından, “Büyük zaferinden dolayı Boris Johnson’ı tebrik ediyorum” dedi. Yeni ticaret anlaşması vaadinde bulunan Trump, “Bu anlaşmanın AB ile yapılabilecek herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük ve daha kazançlı olma potansiyeli var” ifadelerini kullandı.