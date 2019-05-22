Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Junckerden Avrupadaki aşırı sağa Aptal milliyetçiler
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

Juncker'den Avrupa'daki aşırı sağa: Aptal milliyetçiler

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avurpa'da yükselen aşırı sağcılara yönelik "Bu popülist, aptal milliyetçiler kendi ülkelerine aşık. Uzaktan gelenleri sevmiyorlar, ben uzaktan gelenleri seviyorum. Kendimizden daha kötü durumda olanlarla dayanışma içinde olmalıyız." dedi.

Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'de CNN televizyonuna konuştu. Juncker, genel olarak olumlu gelişmelerdense olumsuz gelişmelere odaklanmanın daha kolay olduğunu, bu durumun da Avrupa'da aşırı sağın güç kazanmasını kolaylaştırdığını kaydetti.

Juncker, "Bu popülist, aptal milliyetçiler kendi ülkelerine aşık. Uzaktan gelenleri sevmiyorlar, ben uzaktan gelenleri seviyorum. Kendimizden daha kötü durumda olanlarla dayanışma içinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin birlikten ayrılma sürecinin AB'ye olan desteği artırdığına işaret eden Juncker, "Brexit sürecini insanlar izliyor ve AB'den ayrılmanın söylenildiği kadar kolay olmadığına şahit oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Juncker, zorlu Brexit sürecinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini, belirsizliğin sadece Avrupa ve İngiltere'ye değil, tüm dünyadaki ekonomik büyüme eğilimine zarar verdiğini ifade etti.

Avrupa'nın seçim takvimi
DÜNYA
Avrupa'nın seçim takvimi
Eğitimde ideolojiktartışmalara yer yok

Eğitimde ideolojik
tartışmalara yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimcilerle iftar yaptı.
Trump PKKyı farkında

Trump PKK'yı farkında

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, kongrede konuştu.
YSK iptal gerekçesini açıkladı

YSK iptal gerekçesini açıkladı

İstanbul seçimlerine ilişkin 250 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.
CHP'ye<br>35 bin geçersiz oy

CHP'ye
35 bin geçersiz oy

AK Parti'nin itirazı YSK'nın gerekçeli kararında yer aldı.
300 bin oy şüpheli

300 bin oy şüpheli

​AK Parti-CHP arasındaki oy farkından 20 kat fazla.
Kesin sonuçlar<br>ilan edildi

Kesin sonuçlar
ilan edildi

YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti.
Sınava giriş<br>belgeleri yayımlandı

Sınava giriş
belgeleri yayımlandı

Liselere giriş sınavı 1 Haziran'da yapılacak.

​Büyük indirimi kaçırmayın
Tutuklandılar

Tutuklandılar

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyeye sevkedilmişti.

2 bin TL cezası var

2 bin TL cezası var

Bakan Varank'tan esnafa 28 Mayıs uyarısı.

S-400<br>anlaşması tamam

S-400
anlaşması tamam

Rusya, ​ABD'nin hava sistemleriyle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirdi.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe'ye dönüyor

Emre Belözoğlu transfer kararını verdi.
Bunun adı ahlaksızlıktır

Bunun adı ahlaksızlıktır

Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuştu.
Reçete<br>bedeli artırıldı

Reçete
bedeli artırıldı

Eczacılar için 230 milyon liralık iyileştirme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.