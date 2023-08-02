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Dünya

Kabe gül ve zemzem suyuyla yıkandı

Kabe'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da gül ve zemzem suyuyla yıkama işlemi gerçekleşti. Kabe'yi yıkama merasiminin Peygamber Efendimiz'in sünnetine tabi olunması çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

14:25 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Kabe

Kabe

Kabe'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da gül ve zemzem suyuyla yıkama işlemi gerçekleşti.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre,
"Mekke-i Mükerreme Emiri'nin Yardımcısı Prens Bedir bin Sultan bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud adına Kabe'yi yıkamaktan onur duyduğunu"
ifade etti.

Kabe'nin içerisinin gül ve zemzem suyuyla temizlenmesi merasiminde Prens Bedir'in yanı sıra Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeys'i de hazır bulundu.


Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyon kanalı ise sosyal medya hesabında, Kabe'nin yıkanma merasimine ilişkin görüntüleri yayımladı.


Haberde, gümüş kaplarda hazırlanan zemzem suyuna, Taif gülü, gül yağı, Mescid-i Haram'a has ud yağı ve misk karıştırıldığı belirtildi.


Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in hicretin 8. yılında Mekke'nin fethinde Kabe'yi yıkadığını, bu geleneğin o günden bu yana devam ettirildiğini belirtti.


Kabe'yi yıkama merasiminin Peygamber Efendimiz'in sünnetine tabi olunması çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.


Açıklamada, daha önce yılda 3 defa gerçekleştirilen Kabe'yi yıkama merasiminin artık yılda bir kere yapıldığı aktarıldı.



Yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu
Yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı. Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve say gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.


#Gül
#Kabe
#Zemzem
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