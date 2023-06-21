Kâbe’de coşku zirvede

Milyonlarca Müslüman’ın ziyaret etmek için sırada beklediği kutsal topraklar, bu yıl büyük bir coşkuya sahne oluyor. Müminlerin kıblesi Kâbe-i Muazzama’nın bulunduğu Mekke ile Hazreti Muhammed’in (sav) kabrinin bulunduğu Medine’deki manevi havayı solumak için kutsal topraklara gelmeye devam eden Müslümanlar, pandemi şartları nedeniyle iki yıl ara verilen hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

BU SENE REKOR KIRILACAK

Küresel çapta büyük bir salgına dönüşen Kovid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan, 2020 ve 2021’de hacı adayı kabul etmemişti. Salgının etkisinin kırıldığı geçen yıl ise 65 yaş altı 1 milyon kişinin kutsal topraklara gelişine izin veren Suudi Arabistan, bu yıl rekor sayıda hacı adayını ağırlıyor. Dünyanın değişik coğrafyalarından gelişleri devam eden hacı adayı sayısının bu yıl 3 milyonun çok üzerinde olacağı ifade ediliyor. Suudi Arabistan vatandaşlarıyla birlikte, bu yılki hacı adayı sayısının 7,5 milyonu bulacağı ifade ediliyor.

HEYECAN UÇAĞA BİNMEDEN BAŞLIYOR

Pandemi öncesi sayıları aşan bu yılki hacı adayının kutsal topraklardaki buluşması, Kurban Bayramı’na bir hafta kala mahşeri kalabalığı andırıyor. Dünya Müslümanlarının hac ibadetini yerine getirme heyecanı, memleketlerinden yola çıkmasıyla başlıyor. Cidde ve Medine’ye hava yoluyla gelen hacı adayları, umre için ya kendi ülkelerinde uçağa binmeden ya da Suudi Arabistan’a vardıktan sonra mîkât mahallinde ihrama giriyor.

MEKKE’YE GİRİŞTE SIKI KONTROL VAR

Yenilenen yüzüyle hizmet veren Cidde’deki Kral Abdülaziz Havalimanı’na inen hacı adayları, otobüslerle Mekke’ye taşınıyor. 77 kilometre olan Cidde-Mekke arası, normalde otobüsle bir saat sürmesine rağmen kontroller nedeniyle birkaç saate çıkabiliyor. Yapılan kontrollerin amacı; Mescid-i Haram bölgesine girenleri kayıt altına almak ve istatistiklere işlemek.

BİR HAFTA KALA MAHŞERİ KALABALIK

Mescid-i Haram bölgesine girişlerle birlikte manevi duyguları yoğunlaşan hacı adayları, umrenin gerekleri olan Kâbe’yi tavaf edip dua ediyor. Ardından da Safa ve Merve arasında sa’y yapıyor. Kâbe’yi tavafı sırasında yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdihamlar oluyor. Kurban Bayramı’na bir hafta kala Harem bölgesindeki insan yoğunluğu, önceki yıllara oranla çok daha fazla. Hacı adaylarına rehberlik eden resmi görevliler bu yılki yoğunluğun dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.

2019’da imzalandı bu yıl uygulanıyor