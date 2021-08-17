Kabil Havaalanı'nda kaos sonrası sessizlik.

Taliban güçlerinin Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından aralarında İngiltere’nin de bulunduğu birçok ülke, Kabil Havaalanı’ndan tahliye operasyonlarına başlamış, havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alınmıştı.

İZDİHAM YAŞANMIŞTI

Askeri uçaklar ile yapılan tahliye sırasında havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişiler uçaklara doğru koşmaya başlamış, bunun üzerine izdiham yaşanmıştı. Görgü tanıkları, insanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ve güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtmişti. Yaşanan gergin anların ardından uçaklar kalkış yapmış, havaalanını terk etmeyi reddedenler bir süre sonra yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı.

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PİST AÇILDI

Kabil Havaalanı’nda çıkan izdiham ve gerginliğin ardından bugün yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kalkış pisti üzerinde herhangi bir insan kalabalığı olmadığı ve tahliye uçuşlarını gerçekleştiren uçakların normal bir şekilde iniş ve kalkışlarını gerçekleştirdiği ifade edildi. NATO Sivil Temsilcisi Stefano Pontecorvo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kabil Uluslararası Havaalanı’ndaki pist açıldı. Uçakların inip kalktığını görüyorum" ifadelerini kullandı.



OYNAT 00:22 İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. BiP'te paylaş

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