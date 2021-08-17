Dünya Kabil Havaalanında kaos sonrası sessizlik
ORTADOĞU

Kabil Havaalanı'nda kaos sonrası sessizlik

Taliban güçlerinin Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi üzerine birçok ülke tarafından Kabil Havaalanı üzerinden yürütülen tahliye operasyonlarında kaos yaşandı. İzdiham sonrası havaalanı sessizliğe büründü.

Haber Merkezi İHA
Kabil Havaalanında kaos sonrası sessizlik
Kabil Havaalanı'nda kaos sonrası sessizlik.

Taliban güçlerinin Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından aralarında İngiltere’nin de bulunduğu birçok ülke, Kabil Havaalanı’ndan tahliye operasyonlarına başlamış, havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alınmıştı.

İZDİHAM YAŞANMIŞTI

Askeri uçaklar ile yapılan tahliye sırasında havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişiler uçaklara doğru koşmaya başlamış, bunun üzerine izdiham yaşanmıştı. Görgü tanıkları, insanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ve güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtmişti. Yaşanan gergin anların ardından uçaklar kalkış yapmış, havaalanını terk etmeyi reddedenler bir süre sonra yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı.

Afganistan'dan kaçışta bir acı haber daha: Amerikan nakliye uçağının tekerleğinden insan cesedi çıktı
DÜNYA
Afganistan'dan kaçışta bir acı haber daha: Amerikan nakliye uçağının tekerleğinden insan cesedi çıktı

PİST AÇILDI

Kabil Havaalanı’nda çıkan izdiham ve gerginliğin ardından bugün yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kalkış pisti üzerinde herhangi bir insan kalabalığı olmadığı ve tahliye uçuşlarını gerçekleştiren uçakların normal bir şekilde iniş ve kalkışlarını gerçekleştirdiği ifade edildi. NATO Sivil Temsilcisi Stefano Pontecorvo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kabil Uluslararası Havaalanı’ndaki pist açıldı. Uçakların inip kalktığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:22
İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
OYNAT 00:36
Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.


Abone Ol Google News
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.
Türkiyenin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Beklenen özür açıklaması geldi

Beklenen özür açıklaması geldi

Evinden sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.