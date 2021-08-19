Dünya Kabil Havalimanındaki bekleyiş sürüyor
ORTADOĞU

Kabil Havalimanı’ndaki bekleyiş sürüyor

Afganistan’da Taliban’ın Pazar günü kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkede yaşamak istemeyen yüzlerce Afgan, Kabil Havalimanı’na akın etti. Havaalanın önünde toplanan Afganlardan belgeleri olanlar uçaklarla farklı ülkelere tahliye edilirken, geriye kalanların bekleyişi devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Kabil Havalimanı’ndaki bekleyiş sürüyor
Kabil Havalimanı’ndaki bekleyiş sürüyor.

Afganistan’da ülkeden ayrılmak isteyen yüzlerce Afgan’ın Kabil Havalimanı önünde bekleyişi sürüyor.
Afganistan’da Taliban’ın Pazar günü kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkede yaşamak istemeyen yüzlerce Afgan, Kabil Havalimanı’na akın etti. Havaalanın önünde toplanan Afganlardan belgeleri olanlar uçaklarla farklı ülkelere tahliye edilirken, geriye kalanların bekleyişi devam ediyor.

HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇILDI

Ülkeden ayrılmayı bekleyen sivillere, güvenlik güçleri tarafından ses bombaları ile müdahale edilirken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açıldığı bildirildi. Atılan bombalara, uyarı ateşlerine rağmen halk, havalimanına girmek ve ülkeden ayrılmak için elinden gelen çabayı gösteriyor.


Öte yandan, yerel medyadaki Taliban kaynaklı haberlere göre havalimanı ve çevresinde çıkan olaylarda Pazar gününden bu yana 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD’nin 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.


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