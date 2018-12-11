Dünya Kabilde bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü
ASYA

Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

  • İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla bölgeden geçen güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri henüz açıklanmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.

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