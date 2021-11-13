Dünya Kabilde patlama 6 ölü, 7 yaralı
ORTADOĞU

Kabil'de patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Reuters'ın son dakika geçtiği bilgiye göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiiler'in yoğun yaşadığı mahallede patlama oldu. İlk edinilen bilgiye göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kabilde patlama: 6 ölü, 7 yaralı
Kabil

Reuters'ın son dakika geçtiği bilgiye göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiiler'in yoğun yaşadığı mahallede patlama oldu. İlk edinilen bilgiye göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


İran medyasına göre görgü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirdildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

  • Ülke bir süredir camileri ve halka açık alanları hedef alan, onlarca cana ve daha fazla yaralanmaya neden olan bir dizi patlamaya maruz kalmıştı.

Camiyi kana buladılar: En az 46 ölü
DÜNYA
Camiyi kana buladılar: En az 46 ölü

Kabil'de cami önünde patlama
DÜNYA
Kabil'de cami önünde patlama

Afganistan'da cuma namazında patlama: 12 ölü
DÜNYA
Afganistan'da cuma namazında patlama: 12 ölü

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti.
Ocak ayında meclise getirecek

'Ocak ayında meclise getirecek'

Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması.
Kılıçdaroğlunun helalleşme yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köprünün açılışını belki 18 Mart'a bile kalmadan yapacağız.

​14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.