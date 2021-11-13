Kabil'de patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Reuters'ın son dakika geçtiği bilgiye göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiiler'in yoğun yaşadığı mahallede patlama oldu. İlk edinilen bilgiye göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.





İran medyasına göre görgü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirdildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Ülke bir süredir camileri ve halka açık alanları hedef alan, onlarca cana ve daha fazla yaralanmaya neden olan bir dizi patlamaya maruz kalmıştı.

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