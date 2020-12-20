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Dünya Kabilde patlama 8 ölü, 15 yaralı
ASYA

Kabil’de patlama: 8 ölü, 15 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araç infilak ettirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada en az 8 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İHA
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen 35 intihar saldırısı ve 507 bombalı saldırıda, 480’den fazla sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. Gazni’de Cuma günü gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 15 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.

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