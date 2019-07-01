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Dünya Kabilde terör saldırısı 10 ölü
ASYA

Kabil'de terör saldırısı: 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganlar Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü araç patlattı, çevreye ateş açtı. Patlama nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti en az 50 kişi yaralandı. Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldı.

Haber Merkezi AA IHA
Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldı.
Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması ve ardından çevreye ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afgan yetkililerden edinilen bilgiye göre, silahlı saldırganlar sabah saatlerinde kent merkezindeki bakanlık binası önünde bomba yüklü aracı patlattı. Kent merkezinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından silahlı bir grup bakanlık binasına ve çevreye ateş açtı.

Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldı.

Saldırının Taliban temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

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